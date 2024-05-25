Как отметил эксперт, Путин ошибается, переоценивая устойчивость РФ и недооценивая Украину.

Задачей для Украины является максимизация потерь российских оккупантов, одновременно с минимизацией собственных.

Такое мнение высказал финский политолог Йони Аскола, передает Голос Америки. Он считает, что Украине "не нужно начинать широкомасштабные наступательные операции или возвращать все оккупированные земли, чтобы достичь военного успеха".

Аскола добавил, что угроза существованию лучше мотивирует решимость и устойчивость украинцев, чем империалистические и материалистические амбиции, которые поддерживают российских оккупантов.

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Как отметил эксперт, Путин ошибается, переоценивая устойчивость РФ и недооценивая Украину.

"Сейчас Россия теряет гораздо больше оборудования, чем может произвести", - привел пример Аскола и добавил, что РФ потенциально "исчерпает свои советские запасы в течение следующих 18-24 месяцев".

"Россия не достигнет своих первоначальных стратегических целей, которые заключались в силовой смене режима для создания Украины как марионеточного государства. Путин может только продолжить войну, чтобы избежать признания поражения, поскольку прекращение войны покажет, что его цели не достигнуты", - констатировал аналитик.

Война в Украине: новости

Силы обороны Украины за сутки уничтожили 1140 российских оккупантов, и общие вражеские потери пересекли отметку в 500 тыс. По данным Генштаба, самой горячей остается ситуация на Купянском, Покровском, Краматорском и Харьковском направлениях.

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