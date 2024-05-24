Если Украина и Запад на это не пойдут, то он будет воевать дальше, говорят российские источники агентства.

Путин готов пойти на переговоры о прекращении огня и заморозить войну на существующей линии фронта. Он считает, что уже может продать своему народу победу.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на четыре российских источника. "Путин может воевать столько, сколько нужно, но он также готов к прекращению огня - к замораживанию войны", - сказал один из собеседников.

Правитель Кремля сказал небольшой группе советников, что разочарован "попытками Запада помешать переговорам" и решением президента Украины Владимира Зеленского исключить такую возможность, рассказали три источника.

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По их словам, Путин хочет использовать нынешний "импульс" России для того, чтобы оставить войну позади. Он якобы считает, что имеющихся "достижений" в войне достаточно для того, чтобы продать россиянам победу. Также он понимает, что дальнейшие завоевания потребуют общенациональной мобилизации, а это приведет к падению рейтингов.

Кроме того, чем дольше идет война, тем больше недовольных российских ветеранов-оккупантов возвращается в Россию, создавая напряженность в обществе.

В то же время собеседники говорят, что настаивание Путина на закреплении в соглашении любых достижений на поле боя не подлежит обсуждению. "Путин скажет, что мы победили, что НАТО напало на нас, а мы сохранили свой суверенитет, что у нас есть сухопутный коридор в Крым, и это правда", - сказал один из собеседников.

В отсутствие прекращения огня Путин хочет захватить как можно больше украинских территорий, чтобы усилить давление на Киев. Он рассчитывает, что преимущество в количестве населения позволит ему поддерживать численность армии без мобилизации. "Россия будет продвигаться дальше", - сказал источник.

Собеседник уверен, что Путин будет медленно завоевывать территории, пока президент Зеленский не предложит остановиться. Также глава Кремля уверен, что Запад не предоставит украинской армии достаточно оружия и это подорвет моральный дух людей. По данным пяти источников, Путин также сказал советникам, что не имеет никаких планов на территории стран-членов НАТО.

Переговоры с Россией: последние новости

Россия отказывается обсуждать украинскую формулу мира, а также не хочет ехать на "Глобальный саммит мира", который состоится в Швейцарии.

Недавно Путин заявил, что украинское представление о завершении войны "основывается на прихотях, а не реальной ситуации", а Россия будет исходить из реалий "на земле".

В Украине неоднократно заявляли, что Россия может использовать прекращение огня для усиления своих войск перед новым "прыжком".

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