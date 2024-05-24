Только принципиальный и объединенный голос мирового большинства может вынудить Путина избрать мир, заявил Кулеба.

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали анонимные заявления российских источников о якобы готовности Путина "заморозить войну" на нынешней линии столкновения.

"Почему российские источники вдруг сообщают СМИ, что Путин готов остановить войну на нынешней линии столкновения? Путин отчаянно пытается сорвать саммит мира в Швейцарии. Он боится его успеха. Его оцепление посылает эти фальшивые сигналы о якобы готовности к прекращению огня, несмотря на то, что российские войска продолжают жестоко атаковать Украину", - объяснил глава МИЛ Дмитрий Кулеба в соцсети Х.

Министр уверен, что в настоящее время у Путина нет никакого желания прекратить агрессию.

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"Только принципиальный и объединенный голос мирового большинства может вынудить его избрать мир, а не войну. Это то, чего призван достичь Саммит мира. Вот почему он так его боится. И именно поэтому так важно, чтобы на нем присутствовало как можно больше лидеров со всех континентов и частей света. Когда весь мир выразит поддержку восстановления полной силы Устава ООН и международного права, Россия будет вынуждена сделать выбор в пользу мира", - добавил Кулеба.

Путин готов заморозить войну - что сообщалось

Напомним, Reuters со ссылкой на четыре анонимных российских источника 24 мая написал, что Путин готов пойти на переговоры о прекращении огня и заморозить войну на существующей линии фронта.

"Путин может воевать столько, сколько нужно, но он также готов к прекращению огня - к замораживанию войны", - сказал один из этих источников.

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