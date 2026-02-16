Законное признание новых госграниц с РФ положит конец войне в Украине, - Foreign Affairs

По мнению экспертов, это может повысить повысить безопасность Украины, облегчить послевоенное восстановление и способствовать международной стабильности.

Сейчас президент Украины Владимир Зеленский и большинство западных лидеров признают, что Россия сохранит де-факто контроль над большей частью захваченной территории. Тем не менее, они продолжают категорически отвергать де-юре, или формальное, признание изменённых границ Украины.

Как утверждает Foreign Affairs, хотя у противников де-юре признания территорий Украины российскими есть серьезные аргументы, однако такое решение может быть крайне выгодно для Киева, обеспечив окончание войны и способствуя международной безопасности.

Что говорят противники такого решения

Территориальная целостность стран является опорой послевоенного порядка и этот принцип не может быть нарушен без угрозы стабильности всей международной системы. При этом территориальные уступки придадут смелости агрессорам (будь то Россия или другие).

Также противники этого решения считают, что законная уступка территории равносильна капитуляции Украины, в то время как политика непризнания сохраняет возможность того, что Украина в конечном итоге вернет утраченные территории.

Почему такое решение выгодно Украине

Провести новую международную границу, примерно совпадающую с окончательной линией контроля - в интересах Украины, Европы и Соединенных Штатов, утверждает издание:

"Формальное признание приобретений России на местах может повысить безопасность Украины, облегчить послевоенное восстановление и способствовать международной стабильности".

Украина уступит территорию в пределах своих международно признанных границ 1991 года, при этом России придется согласиться на юридически закрепленную границу, не соответствующую территории, которую она аннексировала в одностороннем порядке. При этом в идеале новая граница должна быть признана – и политически гарантирована – партнерами России по БРИКС и главными международными сторонниками Украины.

Наиболее надежный путь

Как отмечает Foreign Affairs, в случае России и Украины формальное признание новой международной границы принесет немедленные выгоды в плане безопасности.

"Четко определенная разделительная линия упростит определение ответственности за возобновление боевых действий. Это облегчило бы так называемые "возвратные" санкции против России и возобновление военной поддержки Украины в случае неспровоцированных военных действий Москвы, что усилило бы сдерживание. Кроме того, взаимно признанная граница могла бы позволить обеим сторонам принять взаимный вывод войск, снизив вероятность непреднамеренной эскалации", - отмечается в статье.

Кроме того, в случае возникновения конфликта, иностранные партнеры страны-агрессора с меньшей вероятностью поддержали бы вторжение, если бы они явно признали новую границу. Также формальное признание помогло бы лишить националистические силы ключевого аргумента для возобновления боевых действий и стремления к дальнейшим территориальным изменениям.

Также международная официально признанная российско-украинская граница могла бы облегчить Украине путь к дальнейшей интеграции с Западом и способствовать послевоенному восстановлению, убеждены в Foreign Affairs.

"Вступление Украины в Европейский союз будет сложным при любых обстоятельствах, но оно станет гораздо сложнее, если восточная граница страны останется неопределенной, нестабильной и сильно милитаризированной. Урегулирование пограничных вопросов также могло бы улучшить послевоенные экономические перспективы Украины. Правовая определенность в отношении границ сделала бы страну более привлекательной для крупных частных инвестиций, что будет иметь решающее значение для восстановления", - указывается в статье.

Зеленский об уступке территории

Президент Украины раскритиковал США за попытку заставить украинцев уступить территорию на Донбассе. Он отметил, что от Кремля при этом не требуют никаких жертв. По мнению украинского лидера, страна уже пошла на много компромиссов, тогда как Путин и его друзья до сих пор не в тюрьме. Зеленский напомнил, что Украина согласилась на прекращение огня, тогда как Путин отказался.

Также ранее Зеленский сообщил, что США предлагают, чтобы Россия и Украина до начала лета завершили войну.

