Завтра в Киеве будет самый холодный день недели

Во вторник, 17 февраля киевлян ждет усиление морозов. Это будет самый холодный день из ближайших. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью температура в столице снизится до -13°, а днем столбики термометров покажут максимум -7°. В течение дня ожидается небольшая облачность, без осадков.
Ветер 5-10 м/с усилит ощущение холода. Атмосферное давление продолжит расти и составит 742-745 мм ртутного столба.
Погода 17 февраля
Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью -9°, днем -1°.
В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -11°, днем -1°.
В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью -11°, днем -3°.
В Тернополе 17 февраля ночью будет -9°, днем -1°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -9°, днем -3°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -9°, днем -1°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -4°, днем +3°, облачно с прояснениями.
В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью -9°, днем -1°.
В Виннице завтра будет -11°...-3°, облачно с прояснениями.
В Житомире во вторник ночью будет -15°, днем -6°, облачно с прояснениями.
В Чернигове столбики термометров покажут -17°...-8°, облачно с прояснениями.
В Черкассах завтра ночью -11°, днем -3°, облачно с прояснениями.
В Кропивницком температура ночью будет -9°, днем -1°, облачно с прояснениями.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -9°...-1°.
В Одессе 17 февраля - пасмурно, температура ночью -4°, днем +3°, дождь со снегом.
В Херсоне во вторник ночью будет -4°, днем +3°, пасмурно, снег с дождем.
В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -6°, днем +3°, снег с дождем.
В Запорожье температура ночью -4°, днем +3°, пасмурно, снег с дождем.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -16°, а днем -6°, облачно с прояснениями.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -8°, днем -1°.
В Днепре температура ночью будет -4°, днем +3°, пасмурно, снег с дождем.
В Симферополе во вторник будет пасмурно, снег с дождем, -4°...+6°.
В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем 0°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем 0°.