Apple анонсировала крупную презентацию в марте: каких новинок ждать (фото)

По слухам, там должны показать iPhone 17e, MacBook Air и MacBook Pro на M5, а также бюджетный MacBook с процессором от iPhonе.

Apple анонсировала первую крупную презентацию в 2026 году. Мероприятие формата Apple Experience пройдет 4 марта в 16:00 по киевскому времени.

Хотя точный список показанных продуктов пока неизвестен, в 2026 году Apple отмечает свое 50-летие и в честь этого события, по информации журналистов, готовит масштабное обновление всех основных продуктов. Серию iPhone 18 в марте точно не покажут, но без нового айфона не останемся.

В частности, если верить слухам, Apple готовится к выпуску iPhone 17e. Новый самый дешевый смартфон компании получит вырез Dynamic Island, чип A19 и 18-Мп фронтальную камеру. Среди других нововведений – впервые в линейке поддержка MagSafe и фирменный сетевой модуль C1X.

Обозреватель Bloomberg Марк Гурман ожидает, что Apple представит новый MacBook. Это совершенно новая модель, которая будет работать на чипсете от iPhone 16 Pro и стоить 700 долларов. Также компания предложит широкую палитру цветов.

Среди других анонсов упоминается MacBook Air на чипе M5, MacBook Pro на M5 Pro/M5 Max и базовые модели iPad и iPad Air – тоже с новым чипом.

Наконец, Apple может рассказать о "поумневшей" Siri на базе Google Gemini. Компания планирует превратить голосового помощника в полноценного чат-бота, который сможет заменить ChatGPT на iPhone и других устройствах.

Первым анонсом Apple в 2026 году стало новое поколение AirTag для поиска вещей. Внутри теперь стоит усиленный динамик и улучшенный Bluetooth-чип.

