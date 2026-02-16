Нехватка нефтедолларов еще больше замедлит военную машину Кремля.

В России заканчивается емкость нефтехранилищ из-за проблем с поставками "черного золота" в Индию. Невозможность хранить нефть заставит страну-агрессора сократить добычу до марта-апреля примерно на 300 тысяч баррелей в сутки.

Издание The Moscow Times пишет, что до недавнего времени Индия была крупнейшим покупателем морских партий сорта Urals со средним показателем за 2025 год 1,7 млн баррелей в сутки. В январе импорт упал на треть – до 1,1 млн баррелей.

В результате танкеры с почти 150 млн баррелей застряли в море. Общий экспорт нефти из РФ сократился с 3,4 млн баррелей в день в январе до 2,8 млн в феврале.

Хранилища в России могут вместить только 32 млн баррелей, что эквивалентно 3-4 дням текущей добычи. По оценкам, они заполнены уже наполовину. Дополнительно 100 млн баррелей может вместить сеть трубопроводов "Транснефти". Это еще около 11 дней производства.

Добыча уже активно сокращается: 100 тысяч баррелей в сутки она потеряла в декабре и еще 26 тысяч – в январе. Сейчас она составляет 9,28 млн баррелей в сутки, что на 300 тысяч меньше квоты ОПЕК+.

В прошлом году добыча в России упала до 15-летнего минимума в 512 млн тонн. Нефтяные компании при этом потеряли около 33 млрд долларов валютных поступлений – им приходилось предлагать гигантские скидки до 30 долларов за баррель.

Главная экспортная марка Москвы Urals стоит 40 долларов за баррель. При этом в бюджет заложена ее цена в 59 долларов, а для избежания его дефицита нужны цены еще выше – заоблачные 93 доллара за бочку. В целом нефтегазовые доходы РФ в январе составили 5,12 млрд долл., что вдвое меньше, чем в январе 2024 года.

Главная военная казна Кремля, Фонд национального благосостояния РФ, обнулится уже через год из-за недополучения нефтедолларов. Перед 2022 годом его активы составляли 113 млрд долларов.

Экономике России не хватает как минимум 2,3 миллиона работников. Выходцы из центральноазиатских стран – бывших советских республик – едут туда все меньше, поэтому Кремль начал активно заманивать к себе граждан Индии.

