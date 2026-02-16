Дочь Умы Турман тайно вышла замуж в День влюбленных (видео)

Церемония состоялась 14 февраля.

Актриса и певица Майя Хоук, известная по роли в сериале "Очень странные дела", вышла замуж за музыканта Кристиана Ли Хатсона.

Как передает People, пара сыграла камерную свадьбу в День святого Валентина в церкви St George’s Episcopal Church в Нью-Йорке. Церемония была закрытой и прошла в узком кругу близких. Среди гостей были звездные родители невесты - актеры Итан Хоук и Ума Турман, а также коллеги Майи по сериалу: Финн Вулфгард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Сейди Синк, Натали Дайер, Чарли Гитон и Джо Кири.

Для особого дня невеста выбрала белое свадебное платье, дополненное объемным пушистым пальто, а Гатсон появился в классическом смокинге. Образ Умы Турман состоял из нежно-голубого платья, а Итан Хоук предпочел черный total look.

Пара познакомилась несколько лет назад во время работы над музыкой, а впоследствии их отношения переросли в роман. В 2024 году Хатсон подтвердил помолвку, а сама Майя появлялась на публике с кольцом.

Мая и Кристиан также вместе работали над альбомом актрисы Chaos Angel.

