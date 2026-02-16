Пугает не только врагов, но и некоторых партнеров: эксперт о ракете 'Фламинго'

Новое обновление ракеты может позволить ей летать на малых высотах.

Компания Fire Point могла установить на свою ракету "Фламинго" систему "Tercom". И это может значительно усилить ее возможность обходить ПВО врага. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал Анатолий Храпчинский, директор по развитию оборонного предприятия, офицер воздушных сил в резерве.

"Они давно работают в этом направлении. И система навигации, условно Tercom, которая используется для крылатых ракет - это возможность работать по рельефу поверхности. То есть мы говорим о том, что над малыми высотами работать по территории врага не попадать в зону действия систем радиолокации, противовоздушной обороны и тем самым обходить возможности ПВО врага. Tercom - это та система, которая активно применяется в большом количестве средств воздушного нападения. Она является эффективно качественной в системах Tomahawk американских", - сказал Храпчинский.

Эксперт пояснил, что, скорее всего, Украина могла бы создать собственный аналог этой системы, а не покупать уже готовую продукцию. И это, по его словам, позволит украинским производителям использовать такую систему не только на ракетах, но и на беспилотниках.

"Поэтому здесь нужно сказать, единственное, что нам нужно для эффективной работы такой системы - это качественная карта поверхности вражеской территории для того, чтобы обходить естественные препятствия. Поэтому, это очередное доказательство того, что украинское оружие выходит на новый уровень. Оно существенно улучшается и становится конкурентоспособным в мире. В принципе наличие оружия, которое работает на расстояние более 3 000 км, пугает не только наших врагов, но и некоторых западных партнеров", - добавил Храпчинский.

Ракета "Фламинго": что известно

Напомним, ранее стало известно, что Силы обороны Украины применили ракеты "Фламинго" для удара по арсеналу комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ в Волгоградской области России. Отмечается, что этот арсенал является одним из крупнейших на территории РФ.

Между тем Зеленский рассказал, что российские оккупанты атаковали одно из производств ракет "Фламинго". По его словам, в результате атаки одна из производственных линий была уничтожена. Однако сейчас Украина переместила производство в другое место.

