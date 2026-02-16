АЗС перепишут цены на бензин и дизель: эксперт назвал новые цифры

Дмитрий Леушкин отметил, что с наступлением весны АЗС начнут бороться за клиентов.

Стоимость бензина и дизеля на украинских АЗС может вырасти еще на 1 гривню после того, как температура воздуха будет стабильно выше 0°C, но при условии сохранения текущих цен на нефть. Такой прогноз в комментарии УНИАН сделал основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин.

Дело в том, что сейчас сети больше всего зарабатывают на продаже арктического дизеля, который выдерживает сильные морозы. Когда он исчезнет из продажи, им нужно будет компенсировать потери от этого источника дохода.

"Раньше между премиальным и обычным дизелем была разница в 2-3 гривни, то сейчас до 10 гривень. Пока зима продолжается, сети не будут отказываться от арктического дизеля, который продается по 75 гривень за литр, а покупается за 55. Когда дорогой арктический дизель исчезнет, то это, конечно, ударит по маржинальности. Поэтому после стабилизации погоды, гривню к цене (бензина и дизеля, – УНИАН) они могут добавить", - отметил эксперт.

Льоушкин подчеркнул, что рост мировых цен на нефть пока не повлияет на стоимость топлива на АЗС.

"Котировки выросли, цены это немного подтолкнуло, но запаса прочности еще хватает. В Измаиле дизельное топливо пока 48,50, а на заправках, например, ОKKO – 63,99. Разница в 15,5 гривни – это более чем комфортный уровень", – отметил эксперт, добавив, что аналогичная ситуация и по 95-му бензину.

Стоимость газа для авто, по его прогнозу, с повышением температуры будет колебаться в пределах 50 копеек за литр.

"Газ очень сильно зависит от температуры. В зависимости от нее у него меняется плотность. Поскольку с потеплением будет снижаться плотность газа, соответственно, будет снижаться и себестоимость топлива. Этого хватит, чтобы амортизировать возможные ценовые качели... Возможно небольшое снижение будет за счет удешевления логистики, но, с другой стороны, возможно, бизнес захочет увеличить маржинальность на фоне использования генераторов и роста налоговой нагрузки", - пояснил Леушкин, добавив, что в Украине достаточно автогаза.

Он также прогнозирует, что с наступлением весны АЗС начнут бороться за клиентов за счет акционных предложений.

"Это все откладывается где-то на пару недель, когда уже конкретно запахнет весной", - подытожил эксперт.

Цены на бензин в Украине - последние новости

В январе средняя стоимость бензина А-95 выросла на 2,39 грн/л (до 60,65 грн/л), а дизеля - на 1,95 грн/л (60,26 грн/л).

16 января директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн прогнозировал, что стоимость топлива в Украине может вырасти на 2 гривны за литр в течение следующих двух недель, однако его запасов должно хватить.

Основатель группы компании Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин также прогнозировал подорожание топлива. Он пояснил, что запасы топлива у трейдеров закончились еще в середине января – на две недели раньше, чем планировалось, из-за необходимости заправлять генераторы.

К тому же заявление министра энергетики Дениса Шмыгаля о том, что запасов топлива в Украине хватит на 20 дней, создало ажиотаж.

