Вопреки вызовам военного времени, судебная власть Украины демонстрирует устойчивость и работоспособность: Марина Барсук об отчете ЕК

Европейская комиссия выражает серьезную обеспокоенность состоянием финансирования судебной власти в Украине. Согласно оценкам, бюджет судебной системы в 2025 году покрывал около 61% ее реальных потребностей, и в 2026 году ситуация существенно не изменится.

В своем материале для УП судья-спикер Северного апелляционного хозяйственного суда Марина Барсук объяснила, какие риски существуют для системы правосудия.

Судебная ветвь власти работает не благодаря, а вопреки – в условиях тотальной нехватки кадров и ресурсов.

Сухая, но неутешительная статистика: более 2000 свободных судебных должностей и 1000+ пустых кресел в аппаратах судов. Там, где должна работать слаженная команда, остались единичные работники, которые отвечают за все одновременно: они регистрируют почту, пишут проекты решений, общаются с посетителями суда.

Недофинансирование почти на 40%, предупреждают европейские институты, имеет прямые последствия для граждан – судебные споры о имуществе, бизнесе или наследстве годами остаются нерассмотренными. В докладе ВСП за 2024 год указано, что нельзя требовать независимости от людей, которые находятся на грани финансового выживания. Помощники и секретари имеют доступ к самым сокровенным деталям дел: от коммерческих тайн корпораций до судеб людей и миллионных активов.

Особое внимание Марина Барсук обращает на работников аппарата суда – помощников судей и секретарей, которые имеют доступ к конфиденциальной информации: "Доверяя этим людям тайны и судьбы, их труд оценивается в 10-12 тысяч гривен. Это меньше, чем зарабатывает человек со среднеспециальным образованием при том, что от работника суда требуют высшего юридического образования. Но когда вместо карьерного роста юрист думает о физическом выживании, система теряет лучших специалистов".

"В таких условиях система теряет профессиональные кадры, а негативный отбор приводит к разрушению институциональной памяти правосудия. Эти риски неоднократно подчеркивали Совет Европы и GRECO, отмечая, что достойная оплата труда является ключевым антикоррупционным предохранителем и составляющей независимости судебной власти", - отмечает судья

На фоне кадрового дефицита и перегрузки суды более активно внедряют технологические решения - Единую судебную информационно-телекоммуникационную систему, "Электронный суд", онлайн-заседания, а также инструменты автоматизации и элементы искусственного интеллекта. Но судья-спикер предостерегает от переоценки роли технологий - "ИИ может быть помощником, но не тем, кто формирует решение вместо человека. Зависимость судьи от непрозрачного алгоритма лишает гражданина живого судейского суждения и совести".

Она также напоминает, что после начала полномасштабной войны судебная система продолжила работу не формально, а благодаря людям, которые остались на рабочих местах во время обстрелов и блэкаутов, обеспечивали сохранность дел и непрерывность судопроизводства. В то же время при нынешнем уровне оплаты удержать квалифицированных специалистов становится все сложнее, ведь рынок ИТ и юридических услуг предлагает значительно лучшие условия.

В итоге, судья-спикер Северного апелляционного хозяйственного суда подчеркивает, что инвестиции в организационное и патронатное обеспечение судов являются прямой инвестицией в евроинтеграцию, соблюдение сроков рассмотрения дел и доступ граждан к правосудию. Сохранение профессионального ядра судебной системы, отмечает Марина Барсук, является показателем институциональной зрелости государства, за которым внимательно наблюдают европейские партнеры.

