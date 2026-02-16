Китай хочет развернуть 203 тысячи спутников на низкой околоземной орбите, но есть нюанс

Эксперты предполагают, что значительная часть заявленных аппаратов может быть "бумажной", однако даже проекты создают препятствия для конкурентов.

Китай заявил об амбициозных планах развернуть к середине 2030-х годов группировку из 203 тысяч спутников, пишет Bloomberg. Соответствующие документы были поданы в International Telecommunication Union (ITU). Если эти намерения будут реализованы, масштаб превзойдет нынешние проекты американских миллиардеров.

Для сравнения: сеть SpaceX - Starlink - уже насчитывает почти 10 тысяч спутников, тогда как созвездие Kuiper от Amazon в конечном итоге должно состоять из 3 232 аппаратов. Впрочем, несмотря на громкие цифры, эксперты считают, что Китай пока скорее пытается сдержать лидера рынка, чем реально готовится к запуску такого количества аппаратов, отмечает Bloomberg.

Речь идет о том, что количество объектов на орбите Земли растет рекордными темпами. Благодаря многоразовым ракетам, в частности Falcon 9, а также развитию более легких и дешевых компонентов, стоимость запусков существенно снизилась. С 2020 года число спутников на орбите выросло в четыре раза - до более 16 тысяч. Только SpaceX ежегодно добавляет более 2000 новых аппаратов.

Видео дня

Это усиливает риски перегрузки орбиты. Один из худших сценариев - так называемый синдром Кесслера, когда столкновение спутников запускает цепную реакцию образования обломков.

"Такой сценарий был показан в фильме Gravity", - пишет издание.

Более практичная проблема - радиопомехи. Мегасозвездия спутников работают на низкой околоземной орбите (LEO), что повышает риск блокирования сигналов других космических аппаратов.

Эксперты предполагают, что значительная часть из заявленных Китаем 203 тысяч аппаратов может остаться "бумажной" - то есть существовать только в регуляторных заявках. Однако даже такие проекты учитываются ITU, что создает юридические и технические препятствия для конкурентов.

По оценкам, на оптимальных высотах для мегасозвездий может быть место примерно для 148 тысяч объектов. Если несколько космических программ достигнут темпов запуска SpaceX, этот предел может быть достигнут уже в конце 2030-х годов.

Подобная практика не является уникальной. В 2023 году исследование показало, что различные правительства подали заявки в сумме почти на миллион спутников. Значительная часть этих планов связана с предпринимателем Грегом Вайлером, который стоял у истоков OneWeb - ныне одного из немногих реальных конкурентов Starlink с примерно 600 спутниками на орбите.

Преимущество SpaceX

Несмотря на громкие заявления, реальное преимущество пока на стороне Маска. Ни один конкурент не имеет многоразовой ракеты с такими же низкими затратами и скоростью запусков, как Falcon 9. Китайские компании активно работают над собственными многоразовыми носителями, однако SpaceX продолжает наращивать отрыв.

Оценка компании SpaceX в $1,5 трлн, которую обсуждают в контексте возможного размещения акций, выглядит амбициозной. Однако если будущее интернета и телекоммуникаций действительно будет зависеть от мегасозвездий на низкой орбите, нынешнее доминирование Starlink может оправдать такую высокую стоимость.

Таким образом, китайский план с 203 тысячами спутников выглядит скорее элементом регуляторной борьбы, чем реальным проектом ближайших лет. Пока что инициатива в космической гонке остается за SpaceX.

Ранее The New York Times писал, что Китай активно строит скрытые ядерные объекты в отдаленных горных долинах юго-западной провинции Сычуань. Одним из ключевых объектов является долина Цзитун, где возводят новые бункеры и защитные валы.

Спутниковые данные показывают многочисленные трубы, указывающие на работу с высокоопасными материалами, вероятно, изготавливают обычную взрывчатку, которая используется как детонатор в ядерных боеголовках. Другой объект - Пингонг, окруженный двойным забором, специализируется на производстве ядерных боеголовок с плутонием.

Вас также могут заинтересовать новости: