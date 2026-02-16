Игорь Кривецкий: Через статью о 'препятствовании деятельности ВСУ' должны пройти все чиновники

После интервью с Яниной Соколовой Служба безопасности провела процессуальные действия с Игорем Кривецким, предпринимателем, политиком, меценатом, соучредителем "Легиона Свободы" и "Карпатской Сечи". Претензии сформулировали из-за статьи о препятствовании деятельности ВСУ. В эфире ProUA Кривецкий впервые прокомментировал инцидент.

Он заявил, что не имеет претензий к СБУ, но при этом имеет вопросы к тем, кто поставил перед службой такую задачу. "То, что происходит в государстве, меня на самом деле очень волнует. Я понимаю, что все наверняка готовятся к выборам, им страшно, что кто-то станет претендентом. Я уже тысячу раз говорил: я как украинец претендую только на одно – жить в свободной прекрасной Украине, развивать то, что я люблю, заниматься бизнесом, растить детей", – сказал Кривецкий.

Он считает, что каждого чиновника в Украине стоит проверить по статье о препятствовании деятельности ВСУ. По его мнению, под эту статью подпадает сдача территорий в 2022 году, промо-кампания контрнаступления 2023 года, в результате которой он провалился, а украинская армия потеряла боеспособность, открытие границ для молодежи, что лишило Украину талантливого поколения бизнесменов, инженеров и молодых семей. "Я хочу, чтобы эта статья была применена ко всем, кто принес беду в Украину", – добавил Кривецкий.

Он подчеркнул: украинцы протестуют против действий власти не из-за несогласия, а из-за страха потерять собственное государство в результате внутренних противостояний. Вместо этого власть ошибочно интерпретирует это как лояльность общества.

"Они не понимают силы патриотических сил. Они не слышат голос людей, потому что никто не кричит. Они не понимают силы поддержки общества, потому что общаются с кругом друзей, которые уничтожают это общество. Они думают, что все хорошо, они такие сильные и все их боятся. Вас никто не боится. Люди терпят, потому что боятся уничтожить свою страну. Нужно помнить: Украина – это край свободных людей", – заявил Кривецкий.

