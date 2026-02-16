Также кремлевский чиновник объяснил, почему Мединский вернулся в переговорный процесс.

На мирных переговорах в Швейцарии круг вопросов будет шире, чем в Абу-Даби. Такой анонс сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Кремлевский чиновник детализировал, что стороны будут обсуждать в том числе вопрос территорий. Именно поэтому, как сказал Песков, на переговорах нужно присутствие помощника российского диктатора Владимира Мединского, передают росСМИ.

Кроме Мединского в Женеву отправятся замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин и глава ГРУ Игорь Костюков, добавил Песков.

Видео дня

По его словам, спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев также поедет в Женеву, но он будет занимается исключительно вопросами экономического взаимодействия с США.

Переговоры в Женеве

Сегодня украинская делегация отправилась в Женеву, где 17-18 февраля пройдет новый раунд трехсторонних переговоров Украины, США и России об окончании войны.

13 февраля стало известно, что в переговорный процесс возвращается помощник российского диктатора Владимир Мединский. По мнению экс-посла США в РФ Майкла Макфола, указывает на то, что Кремль не заинтересован в дальнейших мирных переговорах с Украиной.

"Я был разочарован услышать это. На мой взгляд, Мединский - не серьезный переговорщик. Он уже был им раньше и не достиг никакого результата. Его возвращение говорит, что Путин несерьезно относится к переговорам", – высказал тогда свое мнение дипломат.

Вас также могут заинтересовать новости: