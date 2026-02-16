Украинка возмутилась неуважением артистов к зрителям - ей ответил солист хора 'Гомін'

Яценко оказался среди комментаторов поста девушки.

Солист львовского муниципального хора "Гомін" Вадим Яценко объяснил, почему выступления артистов так часто задерживаются на длительное время.

Пользовательница Threads helga.lorents написала возмущенный пост о неназванном концерте, который, судя по всему, посетила. Девушка считает, что позднее начало выступления свидетельствует о неуважении артистов к зрителям:

"Почему артисты не уважают время людей? Ты приходишь заранее на концерт, в 18:00 начало, как вы думаете, артисты вышли? Нет! Из-за этого не люблю ходить на концерты - неуважение".

В комментариях Вадим Яценко решил объяснить, почему же могут задерживать начало концерта. По его словам, проблема не в готовности артистов, а в отсутствии части людей, которые купили билеты.



"Это так не работает. Артисты на площадке за три-четыре часа до начала концерта. И задержки исключительно из-за зрителя, который заходит в зал. И если в 18:00 начало, а посадка 50%, то, конечно, артист будет ждать, пока все зайдут", - написал солист "Гомону".

Напомним, ранее в сети завирусилось видео с представления Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко, которое остановили из-за звонка в зале.

