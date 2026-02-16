Украина получила грант на выплату пенсий и субсидий: какая сумма поступила в бюджет

Это первый транш от Японии и последний от Канады, профинансированные в рамках механизма ERA.

Украина получила от Японии и Канады грант в размере 690 миллионов долларов. Средства поступили в рамках механизма ERA стран "Большой семерки" через программу Всемирного банка PEACE in Ukraine.

Как сообщили в Министерстве финансов, это первый транш от Японии и последний транш от Канады, профинансированные в рамках механизма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine стран G7 общим объемом 50 миллиардов долларов.

"Привлеченные средства поступили в общий фонд государственного бюджета Украины и будут направлены на финансирование приоритетных расходов государства, в частности пенсионных выплат и программ социальной поддержки населения, включая жилищно-коммунальные субсидии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что грантовое финансирование предоставляется за счет взносов международных партнеров:

544 млн долларов – взнос правительства Японии;

146 млн долларов – взнос Канады;

0,8 млн долларов – средства Целевого фонда многих доноров проекта PEACE in Ukraine.

В Минфине напомнили, что реализация механизма ERA была начата в конце 2024 года. Общий вклад Канады в рамках этой инициативы составляет почти 3,6 млрд долларов, из которых два предыдущих транша Украина получила весной и летом 2025 года. Вклад Японии в механизм финансовой поддержки Украины странами G7 предполагается в размере более 3 млрд долларов.

В декабре 2025 года в государственный бюджет Украины поступило 2,3 миллиарда евро от Европейского Союза в рамках финансового инструмента Ukraine Facility. В частности, правительство привлекло 2,1 миллиарда евро кредитных средств и 200 миллионов евро гранта. Средства планировалось направить на финансирование первоочередных социальных и гуманитарных расходов государства.

В течение 2025 года международные резервы Украины выросли более чем на 30% до 57,3 миллиарда долларов, что стало самым высоким показателем за всю историю независимой Украины. Такой динамике способствовали поступления от международных партнеров, превысившие чистую продажу валюты регулятором, и долговые выплаты страны в иностранной валюте.

