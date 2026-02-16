Дешевые и дорогие OLED-телевизоры: есть ли реальная разница

Эксперты сравнили премиальный Samsung S90F и доступный LG B5, чтобы показать, где именно проявляются отличия, и насколько они заметны.

OLED-телевизоры давно считаются эталоном качества изображения, но с появлением моделей по более доступной цене покупатели все чаще задаются вопросом – стоит ли переплачивать за премиум-вариант, если базовый OLED уже выдает впечатляющую картинку.

Журналисты BGR сравнили премиальный Samsung S90F и доступный LG B5, чтобы показать, где именно проявляются отличия, и насколько они заметны в реальной жизни.

На первый взгляд оба телевизора предлагают фирменные преимущества OLED – идеальный черный цвет, высокий контраст и широкие углы обзора. Для обычного просмотра фильмов вечером в затемненной комнате разницу действительно бывает сложно заметить.

Тем не менее, различия становятся заметны, когда вы начинаете тестировать картинку под разными условиями. Дорогие OLED-модели обычно используют более продвинутые панели, например, QD-OLED, которые способны выдавать более высокую яркость и более насыщенные цвета, особенно в HDR-контенте.

В обычном SDR-режиме разницу может заметить далеко не каждый, но при ярких сценах или в ярко освещенной комнате премиальные экраны выглядят выразительнее.

Помимо этого, у премиальных телевизоров зачастую лучшее антибликовое покрытие и более стабильная цветопередача под углом. Это значит, что даже если вы смотрите не прямо перед экраном, картинка остается насыщенной и четкой. У дешевых моделей при взгляде с боку цвета могут "теряться" или казаться менее яркими.

Для геймеров разница тоже может быть существенной: более дорогие OLED-панели чаще поддерживают высокие частоты обновления, что делает динамику игр более плавной и снижает размытие в быстрых сценах. Несмотря на то, что многие дешевые TV OLED тоже показывают довольно достойный результат, опыт от подключения игровых консолей на флагманских моделях ощущается лучше.

В итоге, доступный OLED – это по-прежнему отличный телевизор с глубокими черными цветами и впечатляющим контрастом. Но дорогие модели дают более яркую, насыщенную и универсальную картинку, особенно если вы часто смотрите HDR-фильмы, спортивные трансляции или играете в игры.

"Переплата ощущается не всегда, однако в определенных сценариях разница становится вполне очевидной", – отмечают эксперты.

Ранее специалисты RTINGS выбрали лучший бюджетный OLED-телевизор – это не Samsung или Sony. LG B5 сочетает большинство передовых функций OLED‑панелей при цене $900 за 55 дюймов и является отличной входной точкой в мир OLED.

