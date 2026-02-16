Православный праздник сегодня в народе носит страшное название - Мариамна Кикимора.

17 февраля в новом календаре украинской православной церкви - день памяти двух Феодоров, великомученика Феодора Тирона и преподобного Феодора, молчальника Киево-Печерского. В этот день верующие вспоминают их подвиг и духовное наследие, обращаются с молитвами о защите и укреплении веры. Рассказываем о традициях, приметах и запретах даты, а также о том, какой сегодня праздник церковный отмечают по старому стилю.

Церковный праздник сегодня в Украине - новый календарь

17 февраля - день памяти великомученика Феодора Тирона и преподобного Феодора, молчальника Киево-Печерского. Согласно староцерковному календарю их будут почитать 2 марта.

Эти святые жили в разные эпохи, однако оба прославились твердостью своей веры и христианскими подвигами.

Видео дня

Великомученик Феодор Тирон жил в III веке и был воином в городе Амасии Понтийской области (северо-запад Малой Азии). Когда пошли гонения на христиан, то его и других заставляли принести жертву языческим богам и отречься от Христа. Когда Феодор отказался, его бросили в темницу - там его морили голодом и пытали, но он был непоколебим. И тогла палачи казнили Феодора.

По преданию, спустя столетие, в IV веке, святой Феодор явился во сне архиепископу Константинополя Евдоксию и предупредил о коварном замысле императора Юлиана Отступника. Тот велел в первую седмицу Великого поста тайно окропить кровью идоложертвенных животных продукты на городских рынках. Святой посоветовал Евдоксию варить пшеницу с медом - коливо - и питаться им, а на рынке не покупать продукты.

С тех пор православная церковь чтит великомученика Феодора Тирона также в первую субботу Великого поста: накануне совершается чтение канона святому и благословляется коливо.

***

О жизни преподобного Феодора Молчаливого сохранилось мало информации. Известно, ч о Молчаливый святого прозвали за духовный подвиг - добровольное молчание. Для святого это было не просто воздержание от слов, а также способ уберечь себя от греха через язык. За эту преподобный был удостоен дара чудотворения, которым и прославился при жизни.

Мощи святого Феодора ныне покоятся в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры.

***

Кого еще почитают сегодня согласно новому стилю: вспоминают праведную Мариамну, сестру апостола Филиппа, обретение мощей мученика Мины Каликелада.

Какой сегодня православный праздник в старом календаре

По юлианскому календарю в этот день чтят память святителя Николая Исповедника - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и какие запреты связаны с этой датой.

Обычаи 17 февраля, чего нельзя делать сегодня

В православный праздник обращаются к великомученику Феодору Тирону как к ходатаю за нас перед Господом. Святому молятся о пропавших близких и просят поддержки в трудные периоды. Преподобного Феодора Молчаливого просят уберечь от пустословия и несдержанности языка.

В народной традиции праздник называют Федор Тирон, а также Мариамна Кикимора - в честь праведной Мариамны. Почему образ святой переплелся в народе с образом кикиморы, точно неизвестно. По поверьям, кикимора могла вредить хозяевам дома: путать пряжу, греметь посудой, пугать домочадцев. Чтобы защитить хозяйство, в старину по углам раскладывали чертополох и полынь, а в курятниках вешали камни с отверстиями - обереги от нечистой силы.

Этот день считается временем очищения: существует обычай пить сегодня много чистой воды - якобы она помогает укрепить здоровье и очистить организм. Беременным советуют смотреть на восходящее солнце - по поверьям, это сулит рождение крепкого и здорового ребенка.

В церковный праздник 17 февраля не следует сквернословить, пустословить, сплетничать. Запрещается отказывать в помощи нуждающимся, церковь осуждает ложь, лень, жадность, зависть и отчаяние.

По народным приметам, любая ссора или неосторожное слово в эту дату могут навлечь беду.

Приметы 17 февраля - что можно узнать по погоде дня

По погоде судят о будущей весне и лете:

туман в этот день - май будет холодным;

теплая погода - лето будет жарким, а если холодно и ненастно - окажется прохладным;

птицы возвращаются из теплых стран - к ранней весне;

внезапная метель началась - снегопады продлятся до конца недели.

Считается, что какая погода стоит на Федора, таким во многом будет и предстоящее лето.

Вас также могут заинтересовать новости: