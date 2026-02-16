Каждый третий украинец получает посылки из-за границы, 82% не поддерживают НДС на отправления, - соцопрос

Абсолютное большинство украинцев (82%) не поддерживает введение налога на добавленную стоимость в размере 20% на все международные посылки, свидетельствуют результаты исследования социологической группы "Рейтинг" (Rating Group), проведенного 6-9 февраля.

Почти треть опрошенных (29%) сообщили, что за последний год получали международные посылки. В большинстве случаев (68%) стоимость посылки составляла до 50 евро, и это самый частый вариант как среди более состоятельных граждан, так и граждан с меньшим уровнем обеспеченности.

В то же время, около половины украинцев активно пользуются услугами почтовой доставки посылок в пределах Украины, то есть получают или передают посылки по крайней мере раз в несколько месяцев. Из них более трети делает это несколько раз в месяц.

Видео дня

Среди тех, кто получал товары из-за границы, почти треть (29%) заказывала товары, которые были важны для преодоления последствий энергетического кризиса.

В целом самыми популярными товарами, которые получали через международную почту, являются одежда и обувь (45%), а также павербанки, аккумуляторы, зарядные устройства (26%).

Большинство украинцев отмечают важность международных почтовых посылок во время войны (64%), в частности четверть считает их критически важными. Абсолютное большинство убеждено, что подорожание международных посылок может негативно повлиять на волонтерскую деятельность и оборону (79%). Еще больше украинцев убеждены, что на эти сферы могут негативно повлиять задержки международных посылок (85%).

Опрос проводился методом CATI (интервью с использованием компьютера) среди 1000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех подконтрольных регионах Украины, где на момент опроса была украинская мобильная связь. Результаты взвешены с использованием актуальных данных Государственной службы статистики Украины. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения (погрешность – не более 3,1% с доверительной вероятностью 0,95).

Как сообщалось, в интервью агентству "Интерфакс-Украина" председатель парламентского комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев поддерживает снижение порога, с которого начинается налогообложение посылок из-за границы, с нынешнего уровня в EUR150, но пока констатирует отсутствие в Верховной Раде потенциала для принятия такого решения и призывает заинтересованный в нем бизнес занимать более активную позицию. Предлагалось снизить порог налогообложения до EUR45 – уровня, который установлен в ЕС.

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) поддерживает отмену освобождения от уплаты налога на добавленную стоимость на импортируемые товары стоимостью до EUR150.

В январе глава парламентского бюджетного комитета Роксолана Пидласа сообщила, что Украина инициирует ослабление требований по отмене льгот на налогообложение международных посылок и введение налога на добавленную стоимость для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) до утверждения советом директоров Международного валютного фонда (МВФ) новой программы финансирования. "Наиболее проблемными для голосования в Раде остаются требования об отмене льгот по налогообложению посылок и обложения НДС ФЛП. Мы привели аргументы за ослабление этих требований (это возможно до утверждения программы) - в частности, что отсутствие света, отопления и постоянные обстрелы не способствуют ведению бизнеса", - написала Пидласа в Facebook в пятницу, комментируя встречу с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

Вас также могут заинтересовать новости: