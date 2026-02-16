Зачем почтальоны 'Укрпочты' продают колбасу: ответ гендиректора компании

В населенных пунктах, где магазины могут быть закрыты, "Укрпочта" предлагает свежие продукты по доступным ценам.

Государственная "Укрпочта" зарабатывает на торговле колбасой и печеньем более миллиарда гривень дохода в год. При этом почтальоны получают доплату за продажу продовольственных товаров.

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский в интервью РБК-Украина сообщил, что оператор или почтальон заинтересованы, чтобы у них продавались колбаса, печенье или шоколадки, поскольку они получают 5% с каждой продажи. Он отметил, что одна почтальон наработала на премию 6 700 гривень.

"Компания имеет значительные постоянные расходы – это заработная плата тысячам почтальонов и содержание отделений по всей территории страны. Компания не может избежать расходов на содержание этой инфраструктуры и поэтому стремится увеличить ее доходность. Для этого "Укрпочта" стремится продавать как можно больше услуг и товаров одному клиенту. Это также касается продуктов питания. Это прибыльный бизнес для компании", - отметил Смилянский.

Он подчеркнул, что продажа продуктов питания – не проблема, а решение для компании. Смелянский также отметил, что в населенных пунктах, где магазины могут быть закрыты, "Укрпочта" предлагает свежие продукты по доступным ценам.

"Это решение. Бабушка получила свежую колбасу. Причем по доступным ценам", - добавил гендиректор "Укрпочты".

10 февраля "Укрпочта" ввела новые правила международной доставки - все международные посылки, которые не были получены адресатом за рубежом, возвращаются отправителю в Украину бесплатно.

2 февраля "Укрпочта" провела ребрендинг и обновила логотип. По данным системы закупок Prozorro, новый логотип для "Укрпочты" стоил 600 тысяч гривень.

