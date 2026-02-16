Китай увеличит импорт российской нефти до нового рекорда: почему это не спасет Кремль

Скидка на российскую нефть марки Urals выросла до самого высокого показателя за последние годы.

Китай в феврале снова увеличит импорт российской нефти, сообщает Reuters со ссылкой на данные судового мониторинга.

"По предварительным оценкам аналитической компании Vortexa, в феврале поставки российской нефти в Китай составят 2,07 млн баррелей в сутки, что превышает январский показатель в 1,7 млн баррелей в сутки", - констатируют журналисты.

Reuters отмечает, что Поднебесная третий месяц подряд наращивает импорт российской нефти, пользуясь значительными скидками на нее, после того как Индия резко сократила закупки российского сырья.

По оценкам аналитической платформы Kpler, импорт российской нефти в Индию в феврале сократится до 1,159 млн баррелей в сутки. Журналисты обращают внимание, что это привело к увеличению скидок на самую популярную российскую нефть марки Urals с поставкой в Китай. Размер скидки вырос до 9-11 долларов за баррель к цене на нефть марки Brent, "что является самым низким показателем за последние годы для нефти марки Urals".

Проще говоря, российская нефть марки Urals с доставкой в Китай стоит на 9-11 долларов дешевле нефти марки Brent, то есть 57-59 долларов за баррель, исходя из текущих котировок.

Журналисты констатируют, что с ноября 2025 года Китай стал ключевым покупателем российской нефти. По данным издания, в декабре 2025 года Индия сократила импорт до двухлетнего минимума.

Российская нефть в мире - главные новости

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия согласилась прекратить покупать российскую нефть и покупать гораздо больше нефти, наращивая вместо этого импорт из США и Венесуэлы. По его словам, это поможет прекратить войну в Украине.

По данным источников Reuters, нефтеперерабатывающие предприятия Индии избегают закупок российской нефти с поставкой в апреле и будут воздерживаться от таких сделок в течение длительного времени для подписания торгового соглашения с США.

В январе 2026 года доходы России от продажи нефти обвалились до самого низкого уровня за последние 5 лет - 3,7 млрд долл. Этому способствовали падение мировых цен на нефть, рекордные скидки на российское сырье и укрепление рубля.

