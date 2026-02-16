Враг может наносить удары по энергетике и системе водоснабжения.

Россияне могли откладывать массированную атаку из-за погодных условий, но сейчас им уже удобнее будет ее осуществить.

Об этом в комментарии УНИАН сказал Алексей Гетьман, ветеран российско-украинской войны, майор в отставке, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке новой массированной атаки России.

"О том, что россияне готовят массированную атаку, мы слышим как минимум в течение недели. Возможно, она откладывалась в связи с погодными условиями, которые были для россиян не очень удобными", - отметил он.

Видео дня

Гетман объяснил, что чистое небо способствовало работе воздушных групп по "Шахедам". Сейчас же видимость хуже из-за снега.

"Скорее всего, им, с точки зрения результата, будет удобнее атаковать. Поэтому вполне можно предположить, что они готовятся. Тем более, есть соответствующие данные разведки: удары готовятся, есть передислокация", - сказал эксперт.

Он также прокомментировал данные мониторинговых каналов о передислокации российской авиации. В частности, "єРадар" отметил, что с аэродрома "Украинка" в Амурской области РФ передислоцировали три боевых Ту-95МС. Гетман отметил, что Ту-95 используются преимущественно для запуска ракет Х-101.

Он сделал вывод, что "вполне можно предположить, что такая атака может произойти этой ночью", поэтому не нужно пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

"Наши средства противовоздушной обороны в максимальной готовности, мы ожидаем этого. Если президент предупреждает, я думаю, что стоит прислушаться", - сказал Гетман.

На уточнение, будут ли россияне снова пытаться наносить удары по энергетике, он отметил, что, очевидно, да. Кроме того, была информация и о том, что враг хочет нанести удар по системе водоснабжения.

Россия готова продолжать удары

В то же время сегодня, 16 февраля, Зеленский подчеркнул, что даже накануне трехсторонней встречи в Женеве российская армия не имеет других приказов, кроме продолжения ударов по Украине.

"Поручил командующему Воздушными силами ВСУ Анатолию Кривоножку, министру обороны Украины Михаилу Федорову и руководителю Укрэнерго Виталию Зайченко в течение дня подготовить необходимые дополнительные меры защиты, учитывая информацию от разведки о подготовке Россией массированного удара", - подчеркнул он.

Ракеты для ПВО

Как сообщал УНИАН, 14 февраля Зеленский отметил, что худшее, что можно услышать во время войны, в частности, от командующего Воздушными силами, что подразделения сил противовоздушной обороны не имеют средств для перехвата российских ракет, потому что не было соответствующих поставок, а разведка докладывает, что новая массированная атака России может произойти через 1-2 дня.

Глава государства отметил, что "иногда нам удается доставить новые ракеты для Patriot или Nasams непосредственно перед атакой, а иногда и в последний момент".

Вас также могут заинтересовать новости: