Цимбалюк напугал поклонников фотографией под капельницей

Актер говорит, что ему нужно было "залить витамины".

Украинский актер театра и кино Тарас Цымбалюк, известный также участием в 14 сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк", напугал поклонников снимком из больницы.

Днем в понедельник, 16 февраля, звезда телесериала "Спіймати Кайдаша" опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографию с больничной койки. На снимке можно увидеть, что 36-летний артист лежит под капельницей. Он не раскрыл подробностей своего состояния, однако заверил, что вечером уже будет готов работать:

"Ужгород. Я сейчас немного залью в себя витаминов и вечером, конечно, очень буду ждать вас на спектакле".

Как сообщал УНИАН, с начала года в сети ходили слухи о романе между Тарасом Цымбалюком и его коллегой и подругой Еленой Светлицкой. Актеры только подогревали догадки поклонников, публикуя фотографии и видео с совместного отдыха, однако не делая заявлений о природе их отношений.

Между тем актриса Наталья Денисенко, которая долго дружила и с Цымбалюком, и со Светлицкой, сообщила, что их дружба с Еленой прекратилась. Причинами она назвала зависть и ревность, которые бывшая подруга якобы могла испытывать к ней. В то же время с Цымбалюком Денисенко не прекращала общения.

