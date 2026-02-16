Умер легендарный диссидент и советский политзаключенный Семен Глузман

Правозащитнику было 79 лет.

Умер советский политзаключенный, диссидент, правозащитник и врач-психиатр Семен Глузман. "Умер наш Слава (Семен Глузман) сегодня в 12 часов. В мире стало меньше достоинства, совести и иронии", – отмечается в посте журналистки Леси Харченко.

Волонтер Зоя Шкурко подтвердила в соцсети Facebook эту информацию.

Семен Глузман – что о нем известно

Семен Глузман родился 10 сентября 1946 года в Киеве. В 1970 году окончил Киевский медицинский институт. Работал в Житомире, Коростене, а с 1972 года – в Киеве.

В ноябре 1971 года подготовил независимую заочную судебно-психиатрическую экспертизу по делу генерала Петра Григоренко, которой генерал был признан психически здоровым вопреки государственной точке зрения политического режима в СССР, доказал незаконность применения против генерала методов репрессивной психиатрии.

В 1972 году Семен Глузман был осужден (за указанную независимую экспертизу) на 7 лет концлагерей в Пермской области, дополнительно ему дали 3 года ссылки в Тюменской области. Он отбывал наказание вместе с Иваном Светличным, Евгением Сверстюком, Левком Лукьяненко.

С 1982 г. – работал в Киеве рабочим на фабрике. С 1985 года начал печататься и заниматься профессиональной деятельностью. С 1991 года – исполнительный секретарь Ассоциации психиатров Украины.

В августе 2010 года президент Украины Виктор Янукович ввел Семена Глузмана в Общественный гуманитарный совет при президенте Украины. Участник инициативы "Первого декабря" с 1 декабря 2011 г. по 18 декабря 2012 г. Выступал в защиту заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова. В 2012 году вышла в свет книга воспоминаний Семена Глузмана "Рисунки по памяти или воспоминания отсидента".

Ранее УНИАН сообщал, что во Львове 28 мая 2024 года на 90-м году жизни скончался бывший политзаключенный, исследователь, писатель и общественный деятель Петр Франко.

