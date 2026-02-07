Будет ли на Донбассе свободная экономическая зона после войны: Зеленский ответил

Без согласия Украины любые договоренности невозможны, подчеркнул президент.

Украина и Россия при посредничестве США пока не пришли к общему видению возможности создания на Донбассе свободной экономической зоны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Владимир Зеленский сказал во время общения с журналистами. "Я не знаю, может ли это быть реализовано, потому что когда мы говорили о свободной экономической зоне, у нас были разные взгляды на это. Даже если мы придем к созданию свободной экономической зоны, нам будут нужны справедливые и надежные правила. Я имею в виду одинаковые правила для обеих сторон, одинаковые предложения для обеих сторон", – сообщил Зеленский.

В то же время даже при условии реализации такой свободной экономической зоны на Донбассе, Украина никогда не признает его российским.

"Это наша земля. Мы не признаем ее российской, даже если это свободная экономическая зона. Наша земля, если это свободная экономическая зона, – это наш народ, наш флаг, и это наш контроль. Как контролировать ее – решать нам. Нам не нужно делиться тем, что мы будем делать там, если это наш контроль и наша территория. Вот и все", – пояснил президент.

На данный момент Украина с союзниками активно работают над документами из пакета процветания (Prosperity Package).

"Скорее всего, это будет трехсторонний пакет Европы, США и Украины. Один документ, где будет и Европа, и США, и Украина. Все втроем будем подписывать это", – говорит Зеленский.

В то же время существует вероятность подписания отдельных документов между Америкой и российской стороной.

"Мы не знаем всех их двусторонних экономических или деловых договоренностей, но по этому поступает та или иная информация. Например, мне разведка показывала так называемый "пакет Дмитриева", который он показывал в США, – там объем около 12 триллионов долларов. Это вроде пакет экономического сотрудничества между Америкой и Россией", – сообщил глава государства.

Без привлечения украинской стороны соглашения не будут иметь никакой силы на украинской территории.

"Мы четко показываем, что Украина не будет поддерживать даже вероятные такие договоренности сторон о нас без нас", – заявил Зеленский.

Зеленский о переговорном процессе – главные новости

Президент Украины раскрыл больше подробностей трехсторонней встречи делегаций Украины, США и РФ в Абу-Даби, которая состоялась 4-5 февраля. Он сообщил, что США предлагают Украине и России завершить войну до лета этого года.

В то же время Россия стремится от США признания оккупированного Крыма российским, отмечает глава государства.

