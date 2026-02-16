Устали от пьяных выходок туристов: популярный курорт в Хорватии вводит алкогольный бан

Сплит стал первым городом в Хорватии, запретившим продажу алкоголя в магазинах и винных лавках после 20:00.

Хорватский курорт Сплит ввел ограничения на продажу алкоголя на фоне участившихся случаей "неприемлемого" поведения пьяных туристов в историческом центре города. Это уже не первое "горячее направление" в Хорватии, пытающееся бороться с проблемными гостями с помощью жестких мер контроля.

Как пишет Express, Сплит стал первым городом в Хорватии, запретившим продажу алкоголя в магазинах и винных лавках в ночное время.

Алкогольный бан в Сплите начнет действовать с лета 2026

Новая мера, предложенная мэром Сплита Томиславом Шутой, ограничит продажу алкоголя в проблемных районах города в ночное время с 20:00 до 6:00, начиная с этого лета. При этом центр города, с его высокой концентрацией клубов, баров и круглосуточных магазинов, был назван особенно проблемным.

"Именно здесь возникают ситуации, которые ухудшают безопасность и качество жизни жильцов", – пояснил Шута, добавив, что расширение правил на другие районы Сплита не исключается.

В то же время отмечается, что ограничения будут распространяться на продуктовые магазины и винные лавки, но не на клубы и рестораны, а это значит, что посетители по-прежнему смогут наслаждаться крепкими напитками в лицензированных заведениях после 20:00.

Бизнес идею оценил

В частности, генеральный директор агентства по аренде роскошных вилл VIP Holiday Booker Дарио Шарич поддержал запрет, охарактеризовав его как часть более широкого ребрендинга хорватского туризма.

"В предыдущие годы Сплит, возможно, склонялся к имиджу "места для вечеринок", иногда поощряя вечеринки среди туристов. Однако сейчас хорватский туризм активно меняет свой имидж, чтобы отойти от этой репутации, сосредоточившись вместо этого на нашем богатом культурном наследии, природной красоте и благоприятной для семей атмосфере", – заявил он.

По его словам, цель запрета состоит в том, чтобы переместить потребление алкоголя с улиц в подходящие места.

"Эти меры призваны поощрять ответственное употребление алкоголя, а не препятствовать веселью. В конечном итоге, все дело в балансе. Все хотят, чтобы туристы в Сплите получили незабываемые впечатления, но мы также не хотим, чтобы жители чувствовали, что город – это круглосуточная зона вечеринок. Употребляя алкоголь ответственно и уважая местные обычаи, вы помогаете нам сохранить Хорватию как любимое, безопасное и гостеприимное место для всех", – подытожил Шарич.

Чрезмерный туризм в Хорватии

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, Хорватия уже в течение многих лет является самой популярной среди туристов страной Балкан. А с тех пор, как в 2023 году страна присоединилась к Шенгенской зоне, ситуация с чрезмерным туризмом там только усугубилась.

В результате, самый популярный хорватский курорт Дубровник был признан самым переполненным городом Европы – пару лет назад на одного местного жителя там выпадало 36 туристов. На фоне того, как город принял меры по сдерживанию чрезмерного туризма, толпы чуть уменьшились, и теперь на одного горожанина приходится 27,5 туристов.

