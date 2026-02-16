ЕС уменьшит критику в адрес Орбана на фоне выборов в Венгрии, - Financial Times

Также Европа может выделить Будапешту новый транш накануне выборов.

Еврокомиссия смягчает критику в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и даже может выделить дополнительный транш Будапешту на фоне важных выборов в стране. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Отмечается, что представители Еврокомиссии не хотят, чтобы их обвиняли во вмешательстве в выборы, поскольку это даст Орбану дополнительные аргументы для его антибрюссельской кампании.

Издание отмечает, что политик может проиграть выборы в стране, которые состоятся 12 апреля, ведь предложение в виде партии "Тиса" во главе с Петером Мадяром опережает партию Орбана "Фидес" примерно на 10 пунктов.

Отмечается, что Европу призвала проявить сдержанность именно оппозиционная партия "Тиса". Сам Мадяр накануне пообещал укрепить позиции Венгрии в ЕС.

"Место Венгрии - в Европе, не только потому, что мы нуждаемся в Европе, но и потому, что Европа нуждается в нас", - заявил он.

На фоне этого, как отмечают источники, Еврокомиссия уже начала осторожнее высказываться в своих публичных заявлениях по Венгрии и вопросам верховенства права. Также рассматривается вариант предоставления правительству Орбана около 2,4 млрд евро новых средств до выборов.

"За несколько месяцев до таких исторических, решающих выборов... они пришли к выводу, что лучше всего ничего не делать. Европейская комиссия страхует свои риски, что является нормальным", - отметил венгерский чиновник.

Тогда как представитель Европейского парламента отметил:

"Европейская комиссия мудро поступает, не делая никаких громких заявлений по поводу Венгрии, чтобы не рисковать быть обвиненной во вмешательстве в выборы. Все, что сделают институты ЕС, будет использовано Орбаном... Все, что мы скажем или не скажем, будет использовано против нас".

Выборы в Венгрии: что известно

Напомним, на фоне выборов действующий премьер Венгрии Виктор Орбан усилил свою критику в сторону Украины. В частности, он обвинил Киев во вмешательстве в выборы и поручил вызвать украинского посла из-за этого.

Также он заявил, что ЕС якобы объявил войну Венгрии, комментируя идею ускоренного варианта вступления Украины в Евросоюз. Он также заявил, что ЕС и Украина хотят, чтобы к власти пришла партия "Тиса", ведь тогда больше не будет вето, сопротивления и удержания "от их конфликта".

