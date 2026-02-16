Украинская спортсменка Марина Бех-Романчук рассекретила имя новорожденной дочери

Легкоатлетка на днях впервые стала мамой.

Известная украинская легкоатлетка, призер чемпионатов мира и Европы Марина Бех-Романчук, которая недавно стала мамой, рассекретила имя новорожденной дочери.

В своем Instagram спортсменка показала видео, на котором ребенок лежит в розовом боди. Лицо малышки новоиспеченная мама решила не показывать, но призналась, какое имя выбрала вместе с мужем-пловцом Михаилом Романчуком для общей дочери.

"Наша безграничная любовь. Бех-Романчук Соня Михайловна", – подписала кадры Марина.

Также Бех-Романчук поблагодарила всех за поздравления и поддержку в сети.

"Искренне благодарим от нашей семьи за сотни поздравлений. Я постараюсь всем ответить", – отметила новоиспеченная мамочка.

