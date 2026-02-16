Венгрия и Словакия просят партнера Украины транспортировать российский газ: что там ответили

Загреб готов действовать только в рамках действующего законодательства Европейского Союза.

Венгрия и Словакия обратились к Хорватии с просьбой одобрить транзит российской нефти в обход Украины. Там предлагают транспортировать топливо по трубопроводу "Адриа" на фоне проблем с "Дружбой".

Министр экономики Хорватии Анте Шушняр ответил, что его страна готова помочь с решением этой проблемы. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети Х.

"Хорватия действовала ответственно и прозрачно в вопросах региональной энергетической безопасности, и мы будем действовать так же в отношении наших венгерских и словацких друзей, при этом полностью уважая наших украинских союзников и ежедневные страдания, которые они переживают", – говорится в сообщении.

Загреб готов действовать только в рамках действующего законодательства Европейского Союза и не нарушая санкций со стороны Соединенных Штатов Америки, отметил министр.

"Никто не должен оставаться без топлива", – добавил Шушняр.

Транспортировка газа из России: что предшествовало

Маршрут для транспортировки российского газа через Украину остается заблокированным. На этом фоне Словакия и Венгрия написали письмо, в котором призвали Хорватию помочь.

"Мы просим Хорватию обеспечить транспортировку российской нефти в Венгрию и Словакию через нефтепровод Adria, ведь наше санкционное исключение позволяет импорт российской нефти морем в случае перебоев с трубопроводными поставками", – заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Транзит российского сырья по трубопроводу "Дружба" остановился в прошлом месяце на фоне масштабных атак страны-агрессора на украинскую энергетику.

