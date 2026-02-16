Звезда 'Кофе с кардамоном' откровенно рассказала о работе с Цымбалюком

Алена ответила, было ли ей комфортно играть на одной съемочной площадке с Тарасом.

Известная украинская актриса Алена Лавренюк, которая сыграла в сериале "Кава з кардамоном" и фильме "Всі відтінки спокуси", заговорила о работе с Тарасом Цымбалюком.

Не секрет, что актеры вместе играли на одной съемочной площадке. По словам Алены, эта работа ей запомнилась только положительными моментами.

"Мы с Тарасом работали в первом сезоне сериала "Кофе с кардамоном". У нас сложились хорошие рабочие и дружеские отношения", - подчеркнула Лавренюк в интервью для NV.

Видео дня

Актриса также отметила, что с Цымбалюком было комфортно играть и общаться.

"Тарас - профессиональный актер, который ответственно относится к каждой своей работе. На площадке с ним комфортно - как в кадре, так и вне его", - отметила Лавренюк.

Напомним, ранее актер-воин Даниил Мирешкин резко высказался о Цымбалюке, который сыграл в кино "азовца". Он отметил, что Тарас не должен соглашаться на подобные роли, ведь сам "мало имеет отношения к украинской армии".

Вас также могут заинтересовать новости: