Венгрия "продолжит поддерживать мирные усилия", возглавляемые США для прекращения войны в Украине. Об этом сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на совместной пресс-конференции с государственным секретарем США Марко Рубио в Будапеште, сообщает The Guardian.

По его словам, Венгрия "остается готовой" предоставить место для проведения мирного саммита в Будапеште, если это возможно.

"Если бы Дональд Трамп был президентом Соединенных Штатов, этой войны бы не было. И если бы он сейчас не был президентом, то у нас бы даже не было шанса положить конец войне миром", - сказал Орбан.

Также Орбан заявил, что США и Венгрия "пересмотрели и обобщили" двусторонние отношения. Хотя, по его словам, ему также приходится адаптироваться к Трампу.

"Не помню, хотя уже около 30 лет в политике, когда в последний раз отношения между нашими странами были на таком высоком уровне, настолько сбалансированными и такими дружественными. Поэтому я искренне благодарю президента Трампа", - добавил он.

В то же время, государственный секретарь Марко Рубио Рубио заявил, что личная связь между Трампом и Орбаном лежит в основе прочных отношений между США и Венгрией.

"Мы вступаем в эту золотую эру отношений между нашими странами не только благодаря единству наших народов. Но благодаря отношениям, которые у вас есть с президентом Соединенных Штатов. Я не думаю, что это какая-то тайна, и это не должно быть тайной для кого-либо здесь, как президент относится к вам, как он взаимодействовал с вами в течение своего первого срока на посту президента, а теперь, в течение второго срока на посту президента, эти отношения стали еще более тесными... Я могу с уверенностью сказать вам, что президент Трамп глубоко привержен вашему успеху. Потому что ваш успех – это наш успех", – отметил Рубио.

Кроме того, Рубио отверг мнение о том, что Венгрия изолирована на международной арене, указав на то, что американские компании инвестируют в страну благодаря ее "сильному лидерству", которое, по его словам, способствует созданию благоприятной для бизнеса среды.

"Отношения между Соединенными Штатами и Венгрией настолько тесные, насколько я могу себе их представить. И они тесные не только риторически, они тесные в действиях и в том, что на самом деле происходит", - добавил госсекретарь США.

Антиукраинская риторика Орбана

Как сообщал УНИАН, ранее Орбан заявил о якобы попытке Украины вмешаться в парламентские выборы в его стране и поручил вызвать украинского посла в Министерство иностранных дел.

Заявление прозвучало на фоне резкого обострения антиукраинской риторики накануне голосования, запланированного на 12 апреля.

По словам Орбана, венгерские службы национальной безопасности якобы зафиксировали "скоординированную серию украинских мероприятий", направленных на влияние на избирательный процесс. Премьер не привел никаких доказательств и не уточнил, о каких именно действиях идет речь.

