Ефросинина показала редкие фото старшей дочери-красавицы, которая избегает публичности

Сегодня девушке исполнилось 22 года.

Украинская телеведущая и журналистка Маша Ефросинина публично поздравила с Днем рождения свою старшую дочь Нану Хромаеву.

Дочери ведущей и Тимура Хромаева, который сейчас служит в украинской армии, сегодня, 16 февраля, исполняется 22 года. Звездная мама опубликовала в своем Instagram-блоге серию их совместных фотографий, дополнив пост нежной подписью:

"Мой ангел. Моя прекрасная принцесса Нана. Моя лучшая подруга. Люблю тебя".

В комментариях девушку поздравляют с праздником не только публичные друзья и знакомые Маши, но и подписчики и поклонники звездной семьи:

"Здоровая и счастливая".

"Красавицы".

"Папа просто счастливчик. Поздравляю с днем рождения дочки".

"Нана разрешила. Вы невероятные. Поздравления Нане, пусть все желания сбываются".

"Какие вы красивые! И очень-очень похожи! Пусть эта звездочка сияет ярко и уверенно движется по жизни. Неужели мама сегодня выпросила разрешение на публикацию фото".

"Боже, какая красивая Нана. И вся ваша семья - нереально красивая! Будьте счастливы. Многая лета".

Напомним, совсем недавно Маша Ефросинина публиковала архивное фото, на котором можно увидеть, как выглядела ее мама в молодости.

