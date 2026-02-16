Это провал со стороны России: в ВСУ рассказали, что сейчас происходит в Купянске

Небольшие группы оккупантов в настоящее время локализованы в одном квартале.

Купянск Харьковской области находится под контролем Сил обороны Украины, заявил спикер группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

"В случае Купянска мы можем говорить об уверенном контроле над городом и о провале российских попыток как-то там противодействовать украинским силам", – сказал он в эфире телемарафона. При этом отметил, что в Купянске 15 февраля фиксировались 22 вражеские рации.

"Но россиян больше, где-то несколько десятков человек. Все сосредоточены в одном квартале высотных зданий к северу от центра города, в районе больницы. Там они локализованы", – сказал Трегубов. По его словам, активные действия россияне проводить не могут, но пытаются выжить за счет того, что им поставляют с воздуха. Он отмечает, что у них есть легкое вооружение и БПЛА. "Еду, боеприпасы им закидывают", – добавил спикер группировки Объединенных сил.

Видео дня

Он также рассказал, что на окраинах города, в частности в районе Купянска-Узлового, продолжаются активные атаки противника, но успеха они не имеют. При этом добавил, что безуспешными, несмотря на все попытки, являются и попытки россиян зайти с севера и инфильтрироваться в город. По его словам, враг пытался продвигаться по трубам, использовать замерзшие реки.

Ситуация вокруг Купянска - последние новости

Как сообщал УНИАН, пресс-служба 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия" отмечала, что российские оккупанты пытаются удержаться в городе Купянск Харьковской области, где Силы обороны проводят зачистку.

Говорится, что они "массово лезут из всех щелей", поэтому у дронаров много работы, а значит – много ярких поражений пехоты и техники захватчиков.

Пресс-служба подразделения обнародовала видео, как ВСУ уничтожают противника в Харьковской области – в лесной полосе и в различных сооружениях, которые оккупанты используют в качестве укрытия.

Кроме того, мы также рассказывали, что хотя на этом направлении, возможно, нет такого высокого давления, как на других, но россияне ищут слабое место, и когда оно появляется, они пытаются направить туда больше сил.

