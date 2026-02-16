Украина и Хорватия отправят на 'Евровидение' артистов с почти одинаковыми именами

На сцене окажутся сразу две "Лелеки".

На "Евровидении-2026", которое в этом году состоится в Вене, произошло редкое и даже символическое совпадение - Украину и Хорватию будут представлять артисты с почти одинаковыми сценическими именами.

В финале хорватского национального отбора Dora 2026 победу одержала группа LELEK (переводится как "аист") с песней Andromeda. Она содержит призыв "учиться на исторических ранах, осознавать собственные оковы и строить более справедливое и гуманное будущее":

"Andromeda - это песня, раскрывающая силу и незаменимую роль женщины в обществе. Она вдохновлена историей хорватских католических женщин с территории Боснии и Герцеговины, которые, сталкиваясь с угрозой рабства и насильственного отречения от своей веры, татуировали крест на собственном теле, оставляя неизгладимый знак идентичности и сопротивления. Эта песня - не только напоминание об их жертве и мужестве, но и универсальное предостережение современному обществу, которое часто забывает цену свободы, достоинства и равенства".

Украину на конкурсе представит LELÉKA - проект певицы Виктории Лелеки, которая победила в национальном отборе с песней Ridnym. Артистка родом из Днепропетровской области, но переехала в Германию, где и основала группу LELÉKA. Ее композиция рассказывает о надежде, внутренней силе и пути обновления.

Видео дня

Напомним, ранее Виктория Лелека прокомментировала критику со стороны украинцев, которые считают, что она не может находиться "в украинском контексте", ведь много лет живет в Германии.

Вас также могут заинтересовать новости: