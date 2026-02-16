У Трампа заявили, что предоставляют Киеву достаточно оружия для самозащиты

По словам посла США при НАТО, и Украина, и Россия "должны оставаться за столом переговоров и выработать соглашение".

США продолжают предоставлять Киеву достаточно оружия для самозащиты – речь идет о механизме PURL в рамках НАТО, по которому европейские страны спонсируют покупку американского вооружения для украинской армии. Об этом заявил в комментарии "Телеграфу" посол США при НАТО Мэтью Уитакер.

"Европейцы говорят, что война в Украине для них экзистенциальна – мы ожидаем, что они докажут это своими ресурсами. Пока все происходит очень хорошо. Украина получает то, что ей критически необходимо для самозащиты. Президент Трамп четко заявил, что война должна закончиться. Это ужасная, изнурительная война, и убийства должны прекратиться – нам нужен мир", – сказал Уитакер.

По его словам, и Украина, и Россия "должны оставаться за столом переговоров и вырабатывать соглашение".

Видео дня

Что касается усиления давления на Москву, Уитакер привел несколько вещей, которые "действительно привлекли внимание россиян".

"Это перехват "теневого флота". Также речь идет о возможностях для дальних ударов – и я знаю, что украинцы развивают собственные отечественные разработки, в частности "Фламинго" и другие технологии, способные действовать в глубине территории (РФ). А также то, что президент Трамп назвал Россию "бумажным тигром", - отметил посол.

По его словам, именно такое давление нужно поддерживать в долгосрочной перспективе, пока не будет завершена война.

Помощь от США

Как сообщал УНИАН, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты Америки предлагают Украине гарантии безопасности на 15 лет, а Украина рассчитывает на срок не менее 30 лет.

Также на Мюнхенской конференции Зеленский рассказал, что иногда Украина получает новые ракеты для "Периотов" или Nasams непосредственно перед атакой, а иногда и в последний момент.

Вас также могут заинтересовать новости: