Передышки не будет: погода готовит украинцам новые сюрпризы

Всю неделю температура в Украине будет колебаться и ожидаются все новые и новые порции осадков.

В ближайшую неделю погода в Украине будет очень нестабильной. Ожидаются постоянные колебания температура, снег, мокрый снег и дожди. Только к концу недели температура возьмет курс на повышение, но все равно осадки продолжатся. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В начале недели, 16 февраля, на западе Украины будет сухо и облачно с прояснениями. На остальной территории пройдет небольшой мокрый снег и дождь, но постепенно осадки покинут территорию нашей страны. Температура на западе, в большинстве северных и в Винницкой областях упадет до -5°...-10°. На востоке и юго-востоке еще будет тепло до +5°...+8°.

Во вторник, 17 февраля, существенных осадков в Украине уже не ожидается, но станет холоднее. По всей стране установится облачная погода с прояснениями. Ночью ожидаются морозы до -10°...-17° (холоднее всего будет на севере). Днем на западе и севере будет -7°...-4°, в центральной части и на востоке -4°...0°, а на юге и в Закарпатской области ожидается легкий "плюс".

В среду, 18 числа, в Украину зайдет новая порция снега и мокрого снега. Преимущественно сухо будет только на западе страны. Температура чуть повысится, ночь уже не будет такой холодной. Днем самая низкая температура ожидается на севере - до -5°...-9°, в центральной части ожидается -2°...-6°, на западе 0°...-4°, на востоке от -3° до +2°, а на Закарпатье и местами в южных областях воздух прогреется до +2°...+6°.

В середине недели, 19 февраля, по всей Украине будет пасмурно и преимущественно сухо, только на западе страны заснежит. В большинстве областей ожидается небольшой мороз -1°...-5°, на юге и на Закарпатье воздух прогреется до +2°...+5°.

Перед выходными осадки накроют снова почти всю страну, кроме Закарпатья южных и юго-восточных областей. Температура существенно не изменится.

На выходных температура чуть повысится. К концу недели днем по всей стране температура будет от легких "минусов" до небольших "плюсов". 22 февраля в нашу страну зайдет новая порция осадков, которая затронет западных и северные области.

