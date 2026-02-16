Аграрный экспорт из Украины претерпел существенные изменения: чем торговали в 2025 году

Продажи продукции с добавленной стоимостью за рубеж ощутимо выросли.

Продукция аграриев обеспечила более половины общего экспорта Украины в прошлом году. При этом существенно вырос экспорт агропродукции с добавленной стоимостью, а именно – товаров перерабатывающей промышленности, сообщил заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Николай Пугачев.

"Положительным стал факт увеличения продаж на внешних рынках товаров перерабатывающей промышленности, то есть готовых пищевых продуктов, молокопереработки, муки, крахмала, маргарина и т.д. В 2025 году выручка за них достигла 4,4 млрд долл., тогда как доля такой продукции в отраслевом экспорте составляла почти 20%", – сообщает Пугачев.

Суммарно Украина отправила за границу продукции АПК на 22,71 млрд долл., импортировала – на 9,12 млрд долл. Общие показатели ухудшились по сравнению с 2024 годом: экспорт уменьшился на 9%, а импорт вырос на целых 13%.

Видео дня

"В основном это вызвано тем, что поставки в Евросоюз не удалось сохранить на прежнем уровне. Режим торговли Украины с европейским интеграционным формированием менялся трижды. Только в конце прошлого года были утверждены обновленные условия, которые будут действовать до следующего пересмотра в 2028 году", – объясняет Пугачев.

В то же время в Институте аграрной экономики отмечают, что обстрелы российскими оккупантами одесских и дунайских портов значительно усилились с декабря 2025 года. Это привело к замедлению агроэкспорта и сырья, и переработанной продукции.

Экспорт аграрной продукции из Украины – главные новости

В целом доля ЕС в экспорте украинской агропродукции уменьшилась с 52% в 2024 году до 49%, по предварительным оценкам. Главными товарами на продажу за рубеж стали подсолнечное масло (5,2 млрд долл.), кукуруза (3,9 млрд долл.) и пшеница (3 млрд долл.).

При этом, в частности, по кукурузе в Европе действуют более благоприятные условия для американской продукции, навязанные таможенными войнами президента США Дональда Трампа.

Вас также могут заинтересовать новости: