Что будет с курсом доллара в Украине после решений Евросоюза и МВФ: прогноз аналитика

Валютный рынок остается относительно стабильным.

Ситуация на валютном рынке пока контролируемая, чему в частности способствуют позитивные новости о финансировании Украины. В ближайшее время наличный курс доллара будет находиться в пределах 43-43,5 гривни.

Как рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин, НБУ и правительство имеют обоснованные позитивные ожидания относительно финансирования, что подтвердили новости прошлой недели.

"Во-первых, Европарламент принял решение о 90 млрд евро кредита Украине. Никакие европейские страны уже не смогут помешать этому решению из-за конфигурации кредита. Это будут внутренние заимствования ЕС, а проценты будут выплачиваться за счет Евробюджета", - написал Шевчишин.

Во-вторых, он напомнил, что МВФ принял беспрецедентное решение - отменил предварительные условия для новой кредитной программы Украины на 8,1 млрд долларов. Речь идет о требованиях по НДС для ФОП, пошлинах на посылки, налоге для цифровых платформ и военном сборе.

"Итак, финансирование будет. Никаких рисков и неожиданностей уже можно не ждать. Решение Фонда будет в конце февраля. Гривне ничего не угрожает. Если и будет девальвация, то это будут управляемые Центробанком действия по ослаблению курса. А потенциал ослабления в течение года составляет по доллару всего 5-6% (с текущих 43 до 45,5 грн за долл.), что меньше уровня плановой инфляции", - отметил аналитик.

По его словам, валютный рынок остается относительно стабильным: дефицит валюты есть, но он контролируемый. Более того, впереди налоговый период и "на низком старте" для заведения валюты находятся аграрии, которые ждут только погодных улучшений для подготовки к посевной. Вопросы относительно финансирования сняты и урегулированы. В таких условиях все рычаги курса в руках НБУ, за исключением регулирующего фактора курса доллар/евро.

"Я настроен на коррекцию евро на мировом рынке, что будет давить на курс евро против гривны. Скорее всего, сейчас евро будет стабилизировано в канале 50,5-51,5 грн/евро, и НБУ будет его удерживать около 51 грн на межбанке", – считает аналитик.

Что касается доллара, по словам Шевчишина, он имеет больше шансов на рост, но только благодаря усилению американской валюты на мировом рынке.

"Дополнительных внутренних триггеров, кроме действующих сейчас, пока нет. Если что-то и произойдет, то это будут контролируемые действия НБУ, через ослабление интервенций, или изменение в валютном регулировании. Итак, наличный доллар ожидаю на уровне 43,0-43,50 грн. Межбанк может закрепиться в зоне 43-43,25 грн", - резюмировал эксперт.

Курс валют в Украине – последние новости

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 43,20 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,10 гривни, а курс евро - 51,50 грн/евро, а курс продажи - 51,34 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" остался на прежнем уровне и составляет 43,29 гривни за доллар, а курс евро вырос на 5 копеек и составляет 51,45 гривни за евро.

