Непогода и Россия оставили без света тысячи украинцев: где самая сложная ситуация

Аварийно-восстановительные работы начались везде, где позволяют условия безопасности.

Россия в очередной раз нанесла удары по энергетике Украины , частично оставив без света четыре области. Об этом на брифинге заявил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов.

По его словам, в результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры на утро обесточены потребители в Донецкой, Днепропетровской, Черкасской и Одесской областях.

"Аварийно-восстановительные работы уже начаты везде, где это позволяют условия безопасности", - сообщил первый заместитель министра.

Он также добавил, что из-за сложных погодных условий без света остаются более 178 населенных пунктов в Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Хмельницкой, Николаевской и Одесской областях.

"Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий в круглосуточном режиме", - заверил Некрасов.

Первый заместитель министра энергетики напомнил, что в большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений света и ограничения мощности для промышленности.

"Также в отдельных регионах применены аварийные отключения. Возвращение к прогнозируемым почасовым графикам произойдет сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме", - подытожил Некрасов.

В "Укрэнерго" добавили, что в результате дроновых ударов врага без света остается значительная часть Одессы.

Атака РФ на энергосистему Украины - последние новости

13 февраля российские войска в очередной раз атаковали энергетическую инфраструктуру Украины, частично оставив без света шесть областей. По информации "Укрэнерго", по состоянию на утро пятницы были обесточены потребители в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях.

В то же время директор Центра исследований энергетики Александр Харченко ожидает, что ситуация со светом весной улучшится, и добавил, что украинцы могут в апреле-июне быть со светом уже круглосуточно. Однако окончательно отказаться от отключений света, по мнению эксперта, Украина сможет только через 3-5 лет в случае прекращения боевых действий.

