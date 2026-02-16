Антициклон Felix изменит погоду в Украине: синоптик Диденко раскрыла детали

В Киеве осадки завтра маловероятны, однако морозы усилятся.

Позавчера в Украине еще была оттепель, вчера пронесся циклон со снегопадами и метелями, а также пришел мороз. Сегодня в Украине сухо и морозно, а завтра, 17 февраля, похолодание усилится. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, во вторник в Украине будет преобладать погода без осадков, однако на юге пройдет мокрый снег, дождь и поднимется порывистый ветер. Вечером во вторник пройдет небольшой снег еще на западе страны.

Температура воздуха, по словам Натальи Диденко, завтра ожидается неоднородной.

Ближайшей ночью будет -5...-12 градусов, в северной части -12...-18 градусов. Завтра в течение дня -2...-7 градусов, на севере -5...-10 градусов, в южной части, на юго-востоке, в Днепропетровской области -2...+2 градуса, а в Крыму +3...+9 градусов.

В Киеве 17 февраля осадки маловероятны благодаря антициклону Felix. Несмотря на это, на дорогах сохранится гололедица.

Ближайшей ночью, по данным Натальи Диденко, похолодает до -15...-17 градусов, а завтра днем термометры в столице покажут -6...-8 градусов.

Напомним, на сегодня почти по всей стране, кроме западных областей, объявлен I уровень опасности. По данным Укргидрометцентра, ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

