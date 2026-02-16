Ученые раскрыли тайну странных розовых камней, найденных в Антарктиде

Подо льдами скрывается огромная гранитная структура.

Недавно ученые раскрыли большую тайну, которую скрывала Антарктида, – гигантское гранитное месторождение, погребенное под ледником Пайн-Айленд. Как пишет Earth.com, это открытие меняет представление о прошлом и будущем континента.

Загадка розового гранита Антарктиды

В горах Гудзона среди темных вулканических пород разбросаны валуны розового гранита, и десятилетиями ученые ломали голову над тем, как эти валуны там оказались. Команда Британской антарктической службы (BAS) обнаружила, что граниты образовались около 175 миллионов лет назад в юрский период. Однако это не объяснило их местоположение, поскольку валуны не должны были находиться в этих горах.

Гигантское скальное образование подо льдом

Самолеты, оснащенные датчиками гравитации, пролетели над ледником Пайн-Айленд и обнаружили странный сигнал подо льдом. Данные показали скрытое гранитное месторождение шириной почти 100 километров и толщиной 7 километров. Оно лежало глубоко под ледником, невидимое миллионы лет. Таким образом, найденные валуны не были случайными. Это были фрагменты этого подземного гиганта, принесенные в горы древним льдом.

Видео дня

"Сочетая геологическое датирование с гравиметрическими исследованиями, мы не только разгадали тайну происхождения этих камней, но и получили новую информацию о том, как ледник двигался в прошлом и как он может измениться в будущем", - сказал доктор Том Джордан, ведущий автор исследования и геофизик из Британской антарктической исследовательской станции (BAS).

Скрытая сила ледника

Тысячи лет назад, во время последнего ледникового периода, ледник Пайн-Айленд был толще и намного мощнее, чем сегодня. Он вырывал камни из гранитного ложа, перемещал их по ландшафту и сбрасывал на горы Гудзона по мере истончения льда. Каждый валун теперь отмечает место, где когда-то стоял ледник.

Эти данные помогают ученым воссоздать историю ледника. Они вводят эти данные в компьютерные модели, которые предсказывают, как лед может двигаться в будущем.

Точные модели важны, потому что ледник Пайн-Айленд – один из самых быстро тающих регионов Антарктиды. То, что происходит там, влияет на уровень моря во всем мире.

Ранее в Антарктиде официально заработало первое в мире хранилище ледяных кернов – уникальный проект, призванный сохранить образцы льда, который стремительно исчезает из-за глобального потепления.

Вас также могут заинтересовать новости: