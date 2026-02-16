Задержки более четырех часов: международные поезда курсируют со значительным опозданием

В "Укрзализныце" такие задержки объясняют "техническими причинами".

Ряд международных поездов "Укрзализныци" курсирует со значительным опозданием. Больше всего опаздывают рейсы в Польшу и Австрию.

По информации "Укрзализныци", поезд №19/20 сообщением Хелм - Киев-Пассажирский и №67/68 Варшава Заходня - Киев-Пассажирский задерживаются более чем на четыре часа (+4:01). Оба рейса следуют с территории Польши.

Более двух часов опаздывает и международный поезд №749/750 Киев-Пас. - Вена Западный (+2:28). Задержки также фиксируют в обратном направлении. Еще больше опаздывает поезд внутреннего сообщения №77/78 Одесса-Главная - Ковель-Пас. (+3:19).

Видео дня

Кроме того, почти на два часа выбился из графика рейс №67/68 Киев-Пас. - Варшава Заходня (+1:44). Поезд №93/94 сообщением Харьков-Пас. Хелм опаздывает на 61 минуту.

Среди других международных направлений с незначительными задержками курсируют поезда из Пшемысля. В частности, поезд №31/32 Пшемысль Главный - Запорожье-1 опаздывает на 47 минут.

В компании такие задержки объясняют "техническими причинами". Надежность прогнозов прибытия для большинства рейсов оценивается как средняя.

"Укрзализныця" - главные новости

16 февраля в нескольких регионах Украины были введены временные ограничения движения поездов из-за ситуации с безопасностью, неблагоприятных погодных условий и повреждения инфраструктуры. Ограничения движения поездов коснулись Черниговской, Сумской, Харьковской и Запорожской областей.

7 февраля "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд между Харьковом и Сумами. Поезд должен обеспечить удобное и предсказуемое сообщение на Слобожанщине.

Вас также могут заинтересовать новости: