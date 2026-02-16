ВАКС начал жестко реагировать на провокации взяток со стороны САП и НАБУ, – экс-прокурор о серии оправдательных приговоров

В течение недели Высший антикорсуд вынес три оправдательных приговора, в двух из которых была признана провокация взятки. Таким образом, суд начал реагировать на явные нарушения УПК и выдуманные подозрения со стороны НАБУ-САП. Об этом сообщил бывший прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Станислав Броневицкий, передает УНН.

Так, по его словам, по делу директора национального природного парка "Хотинский" суд пришел к выводу о провокации со стороны правоохранительных органов. А провокация – это привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, отметил экс-прокурор САП.

Также, написал Броневицкий, Высший антикоррупционный суд полностью оправдал обвиненного во взяточничестве заместителя руководителя Днепропетровской областной военной администрации Владимира Орлова и постановил, что САП не смогла доказать его вину без разумного сомнения.

"Самый мощный руководитель САП, входивший в группы прокуроров в этих делах, демонстрирует непревзойденный результат. Можно смело вносить сведения в ЕРДР и сообщать о подозрении", – отметил он.

Кроме этого, отмечает УНН, Апелляционная палата ВАКС оставила в силе приговор ВАКС, которым судья Татьяна Денисюк была признана невиновной.

По мнению экс-прокурора САП, ВАКС начал реагировать на явные нарушения УПК и вымышленные подозрения со стороны антикорорганов и выносит оправдательные приговоры.

"А сколько там еще дел в суде, где явные оправдательные и вопросы принятия соответствующих приговоров – вопрос времени", – прокомментировал ситуацию он.

Он напомнил, что когда-то руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Клименко отдельным прокурорам во время совещаний рассказывал, что они не умеют работать и у них не проактивная позиция.

"Это тогда, когда прокуроры докладывали, что не видят оснований для уведомления о подозрении. Прокуроров меняли, а отдельных из них (таких как Юрий Петрович Хит) Клименко выгонял из САП, а затем по тому же делу Басана, из-за которого выгоняли Хитя, получил оправдательный. САП никогда не был столь безвольным и инертным. Оправдательные – это просто последствия молчания", – резюмировал Броневицкий.

Ранее директор НАБУ Семен Кривонос во время пресс-конференции об итогах работы НАБУ и САП заявил, что большое количество оправдательных приговоров справедливо порождает вопросы по качеству собранных НАБУ и САП доказательств.