В ряде областей пройдут дожди с мокрым снегом.

Во вторник, 17 февраля, морозы в Украине усилятся. Особенно холодно будет ночью на севере страны, где температура опустится до -15°...-17°. Днем в большинстве областей столбики термометров покажут 0°...-5°, на севере будет холоднее, а на юге +1°...+3°. В большинстве областей будет сухо и даже с солнечными прояснениями, но на юге и юго-востоке ожидаются дожди со снегом. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -16°, днем -7°.

Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью -9°, днем -1°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -11°, днем -1°.

В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью -11°, днем -3°.

В Тернополе 17 февраля ночью будет -9°, днем -1°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -9°, днем -3°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -9°, днем -1°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -4°, днем +3°, облачно с прояснениями.

В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью -9°, днем -1°.

В Виннице завтра будет -11°...-3°, облачно с прояснениями.

В Житомире во вторник ночью будет -15°, днем -6°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут -17°...-8°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра ночью -11°, днем -3°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет -9°, днем -1°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -9°...-1°.

В Одессе 17 февраля - пасмурно, температура ночью -4°, днем +3°, дождь со снегом.

В Херсоне во вторник ночью будет -4°, днем +3°, пасмурно, снег с дождем.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -6°, днем +3°, снег с дождем.

В Запорожье температура ночью -4°, днем +3°, пасмурно, снег с дождем.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -16°, а днем -6°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -8°, днем -1°.

В Днепре температура ночью будет -4°, днем +3°, пасмурно, снег с дождем.

В Симферополе во вторник будет пасмурно, снег с дождем, -4°...+6°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем 0°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем 0°.

17 февраля - праздник, приметы погоды

17 февраля - святой мученицы Марианны. По приметам, если длинные сухие еловые ветви сгибаются, то будет метель, а если распрямляются - погода будет хорошей.

