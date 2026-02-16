Как спасти денежное дерево, пока не стало поздно: пять важных нюансов

Толстянка считается неприхотливой, но иногда даже это растение нуждается в корректировке ухода.

Нефритовое растение, известное также как толстянка (Crassula ovata/arborescens) или "денежное дерево", родом из Южной Африки. Как пишет Southern Living, это неприхотливый суккулент с толстыми листьями, в которых накапливается влага. Растение любит яркий свет, тепло и хорошо дренированную почву. Главные враги - перелив, засуха и нехватка солнца.

Как пишет издание, мягкие, желтеющие или водянистые листья – признак избытка влаги. Почва не должна быть постоянно сырой. Поливайте толстянку раз в 2-3 недели, проверяя грунт на глубине нескольких сантиметров. При загнивании корней растение нужно пересадить в свежий субстрат для суккулентов с хорошим дренажом.

Сморщенные и вялые листья говорят о пересушивании. В таком случае требуется обильный полив с полным стеканием лишней воды. Летом поливают чаще, зимой - реже.

Когда солнца слишком много, на толстянке появляются коричневые пятна и сухие участки - ожоги. Лучше обеспечить яркий рассеянный свет и постепенно приучать к прямым лучам.

В то же время вытянутые, наклонённые стебли и редкие листья указывают на нехватку освещения. В таком случае поможет перестановка на более светлое место или фитолампа.

Пожелтение и замедленный рост могут быть связаны с паутинным клещом или мучнистым червецом.Чтобы спасти цветок, его листья обрабатывают маслом нима или спиртовым раствором.

Как пишет издание, при правильном уходе денежное дерево может жить десятилетиями и оставаться крепким и декоративным.

