'Бабская неделя': этнолог рассказала о традициях Масленицы

На этой неделе, кроме блинов, можно готовить различные блюда на сырной основе.

Неделя Масленицы считалась традиционной неделей отдыха от женской рутинной работы, поэтому одно из ее названий - "бабская неделя".

Об этом в эфире "Киев 24" сказала Елена Щербань, этнолог, отвечая на вопрос о том, как правильно называть текущую неделю - Масленицу, которую еще называют Сыропустной неделей, Клодием или бабской семидницей.

"Неделя - "бабская". Такое название, возможно, режет слух женщинам... Что такое "бабская": это женская неделя, единственная неделя в году, с понедельника по воскресенье... Официальная возможная передышка от женской рутинной работы, встреча с женщинами, взаимоподдержка, разговоры, сплетни", - пояснила она.

Щербань добавила, что понедельник - это "девичник", вторник - "девичник", среда - "молодиный день", четверг - "невестки день", пятница - "тещин день", суббота - день поддержки вдов, а воскресенье посвящено совместному гулянию.

На вопрос о том, что эта неделя традиционно ассоциируется с блинами, но что еще можно готовить в это время, эксперт рассказала, что это, в частности, вареники с творогом, мандрики и сырники, различные блюда на творожной основе.

Масленица в Украине

Как сообщал УНИАН, последнее воскресенье перед Великим постом называют Прощеной. В этом году Масленица заканчивается 22 февраля - это и будет Прощенное воскресенье.

В этот день принято просить прощения у родственников, друзей и коллег, ведь Великий пост необходимо начинать с чистой душой и сердцем.

