Когда закончится война: командир полка 'Ахиллес' назвал возможные сроки

Также военный рассказал, где именно состоятся решающие бои этой войны.

Ключевые сражения российско-украинской войны состоятся в 2026 году. В частности, весной, летом, осенью.

Такой прогноз сделал командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко в эфире Украинского Радио. "Самые горячие участки будут - Донецкий, стык Донецкой области с Харьковской, а также Запорожская область. Это будут самые сложные и решающие бои в этой войне", - подчеркнул военный.

Когда закончится война

На 2027 год Федоренко прогнозирует "поэтапное затухание интенсивности".

"Первая половина 2027 года, вероятно, сформирует максимальные предпосылки для подписания мирного соглашения. Но не раньше. То есть 2026 год с точки зрения интенсивности ведения боевых действий будет самым сложным за весь период полномасштабной войны, но и решающим - на каких условиях и на каких рубежах мы завершим эту войну", - сказал он.

Как морозы повлияли на фронт

Федоренко отметил, что при минус 30 воевать очень сложно, но для беспилотников это очень хороший период, потому что очень хорошая видимость.

"Как следствие, интенсивность боевых действий и количество боевых столкновений стала несколько ниже, потому что, во-первых, противнику не по руке штурмовать при минус 30, потому что в посадке ты не очень сможешь закрепиться. Во-вторых, противника видят заранее и уничтожают. Поэтому противник несколько притормозил", - рассказал военный.

Он отметил, что дальше наступило потепление, снег растаял и начал затапливать позиции, а также опустился густой туман.

"При этом на тех участках боевого столкновения, где есть водные преграды, например, на Купянском направлении, в Харьковской области, к сожалению, лед за один день не сошел. И противник пошел в полный рост на выполнение тех задач, которые ему определены. Поэтому интенсивность боевых действий сейчас очень тяжелая и сложная", - добавил военный.

Ситуация на Купянском направлении

Сегодня военный 77-й отдельной аэромобильной бригады Виктор Петрович сообщал, что на Купянском направлении оккупанты стабильно давят и ищут слабые места в украинской обороне. Он отметил, что на этом направлении россияне ищут слабое место и когда его находят, то пытаются вести больше сил туда.

27 января командир подразделения TERRA в составе 3 армейского корпуса Николай Волохов рассказал, что на Купянском направлении враг пытается просачиваться в украинский тыл, однако благодаря беспилотникам удается удерживать линию стабильной.

