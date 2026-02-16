Интрига вокруг нового Бонда растет: появилась реакция звезды 'Фантастических тварей'

Каллум Тернер не стал отвечать прямо.

На Берлинском международном кинофестивале журналисты не упустили возможности задать английскому актеру Каллуму Тернеру ("Фантастические твари", "Властелины неба") вопрос, станет ли он новым агентом 007.

Как пишет Variety, буквально в первые минуты пресс-конференции сатирического трагикомедийного триллера Rosebush Pruning актера спросили, действительно ли он сыграет Бонда. И хотя Каллум отреагировал с улыбкой, ответа, которого ждали фанаты, не прозвучало:

"Вы правы, это очень ранний вопрос... Я не буду это комментировать".

Американский сценарист и драматург Трейси Леттс сразу перевел все в шутку, заявив: "Извините, но это я следующий Джеймс Бонд!", чем вызвал смех в зале. Сам Тернер подыграл ему словами: "Трейси, я думал, ты ничего не скажешь".

Как сообщал УНИАН, слухи о том, что именно Каллум Тернер может стать новым Джеймсом Бондом, активно распространяются не первый месяц. По данным СМИ, если звездный актер сыграет агента 007, его невеста - британская певица косовского происхождения Дуа Липа - может написать и исполнить песню для вступительных и финальных титров фильма.

