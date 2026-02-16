Фигурант в деле НАБУ о подкупе депутатов нардеп Дануца, оформил квартиры и землю на родственников, – расследование СМИ

За время, когда Дануца работал в Раде, его ближайшие родственники стали владельцами квартир, домов и земельных участков.

Ближайшие родственники народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Дануцы за период его работы в Верховной Раде стали владельцами ряда объектов недвижимости и земельных участков без легальных доходов, за которые можно было бы купить такое имущество.

Об этом свидетельствуют данные расследования издания Фраза. В частности, мать слуги народа после 2019 года стала владелицей двух квартир в Киеве, жилого дома площадью более 200 кв. м и земельных участков.

А в собственности его сестры появились квартиры в Киеве и Одессе вместе с парковочным местом, при этом в открытых реестрах отсутствуют сведения о бизнес-доходах или других источниках поступлений, которые могли бы объяснить такие приобретения.

72-летняя мать парламентария - Дануца Татьяна Семеновна была главой города Малая Выска с 2002 по 2006 год. В 2010 году баллотировалась в городской совет в многомандатном округе от Политической партии "Фронт Змин", где была указана как пенсионер с высшим образованием. Татьяне Семеновне принадлежит шесть объектов недвижимости: квартира площадью 38,9 кв.м переулок Коломыйский, в собственности с 19.11.2020, квартира площадью 37 кв.м. в Киеве на Сребнокильской в собственности с 09.10.2020, земельный участок площадью 1,6 га, а также два земельных участка по 1,3 га в Кропивницком, на которых построен дом площадью 222 кв. м, который начали строить в 2019 году. Отец депутата Анатолий Дануца после прихода сына в парламент в марте 2020 года также стал владельцем земельного участка площадью 1,6 га", - отмечают в расследовании.

Авторы также отмечают, что после того, как Александр Дануца стал народным депутатом, не только у его матери появилось несколько объектов недвижимости, но и у сестры Елены, которая также не имела подтвержденных доходов.

В частности, речь идет о покупке в 2021 году квартиры и в 2022 году парковочного места в элитном ЖК "Кадорр" в Одессе на улице Каманина, а также квартиры на улице Нижний Вал, площадью 68,7 кв.м, которая появилась в собственности в октябре 2021 года. Кроме того, в конце 2020 года, одновременно с мамой, сестра Дануцы приобрела квартиру на улице Березовой в Киеве.

В то же время сам нардеп оказался в фокусе антикоррупционного расследования: в рамках дела, связанного с возможным подкупом народных депутатов, лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко было рекомендовано воздержаться от общения с рядом парламентариев, среди которых упоминается и он. Его процессуальный статус в производстве публично не раскрывался.

Напомним, до прихода в парламент от партии "Слуга народа" в 2019 году Александр Дануца сменил пять политических сил. Так, в 2002 году он баллотировался в городской совет от Украинского народного движения и параллельно - в Верховную Раду от блока "Наша Украина". В дальнейшем он участвовал в "Сильной Украине" Сергея Тигипко, а позже оказался в партии Натальи Королевской "Украина-Вперед!", от которой баллотировался в парламент в 2012 году, а еще через несколько лет - в структуре БПП "Солидарность", где был заместителем руководителя территориальной организации и кандидатом в депутаты городского совета.

