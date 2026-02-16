Чиновник из Нидерландов сказал, что процесс оснащения американских самолетов европейским оружием тормозится из-за процессов согласования.

Государственный секретарь по вопросам обороны Нидерландов Гийс Туинман заявил, что программное обеспечение истребителей F-35 можно взломать по аналогии с iPhone.

Как сообщает The War Zone, заявление прозвучало на фоне вопросов к иностранным операторам американских самолетов о том, что произойдет, если Соединенные Штаты прекратят поддержку проданных союзникам самолетов. Ответ Туинмана можно свести к тому, что ограничения программного обеспечения американского истребителя F-35 можно обойти, чтобы оснастить его европейским оружием.

"Я скажу то, чего никогда не должен был говорить, но все равно скажу: вы можете сделать джейлбрейк F-35 так же, как iPhone", – сказал Туинман.

Видео дня

Туинман не уточнил, что может означать процесс джейлбрейка F-35. В отношении техники iPhone это, напомним, означает снятие ограничений компании Apple, что позволяет пользователям получить полный доступ к файловой системе и права суперпользователя.

"Неясно, идет ли речь о киберуязвимости самолета, если таковые имеются. Возможно, он говорил скорее номинально или образно о действиях, которые можно было бы предпринять в будущем, если это будет необходимо", - предположило издание.

По данным голландского сайта BNR, Туинман добавил, что развертывание европейских ракет на американских самолетах, находящихся в летном составе голландских ВВС, занимает слишком много времени, и все это связано с американским программным обеспечением, которым оснащен самолет.

Производство F-35

Как сообщал УНИАН, компания Lockheed Martin поставила в 2025 году 191 самолет F-35, существенно превзойдя предыдущий рекорд в 142 истребителя.

Там заявили, что сейчас годовое производство F-35 в пять раз превышает производство любого другого истребителя союзников.

Общее количество построенных F-35 сегодня превышает 1200 единиц. Это делает F-35 самым массовым в истории истребителем пятого поколения.

Вас также могут заинтересовать новости: